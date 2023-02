Doce proyectos audiovisuales fueron seleccionados por la Buenos Aires Film Commission (BAFC), perteneciente a la plataforma Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad, para ser beneficiarios de una devolución del 20 por ciento de los gastos a producciones audiovisuales realizadas con inversión internacional.

Los proyectos seleccionados fueron las películas “El Jockey”, de REI Cine (dirigida por Luis Ortega); “The Martyrs” de GM Comunicación; “ Jaque Mate” de Patagonik (protagonizada por Adrián Suar); el largometraje “El olor a pasto recién cortado” de Tresmilmundos Cine (con Joaquín Furriel); “Descansar en paz”, de Kenya Films (dirigida por Sebastián Borensztein); “Elena sabe” de Haddock Films (basado en el libro homónimo de Claudia Piñeyro con Anahí Berneri como directora); y “Operación relleno”, de Habitación 1520.

Además, ganaron las series “El Eternauta”, de K&S Films; “What I was doing while you were breeding”, de Non Stop (basada en el bestseller de Kristin Newman); “El periodista”, de Pampa Films; la serie “Tatuada”, de Kapow; y “Sé tú misma”, de FAM Contenidos.

La iniciativa fue anunciada hoy por la mañana en el Museo Fernández Blanco del barrio porteño de Recoleta, con la presencia del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, la directora de Desarrollo Cultural y Creativo, Mora Scillama, y diferentes figuras vinculadas a la actividad audiovisual.

Esta primera edición de BA Producción Internacional supone un incentivo de más de 765 millones de pesos “e implica un impacto estimativo en 1400 puestos de trabajo en la industria audiovisual y sectores asociados, como la gastronomía, la hotelería y el turismo, a lo que se sumarán más de 130 profesionales internacionales que realizarán trabajos en la Ciudad”, según destaca el comunicado de prensa del Ministerio de Cultura porteño.

“La iniciativa fomenta la visibilidad de la Ciudad de Buenos Aires a nivel internacional, atrayendo así a turistas de diferentes partes del mundo”, agrega.

La propuesta BA Producción Internacional también fue presentada en Madrid (España) por la Buenos Aires Film Commission en el marco de la segunda edición del Festival Iberseries & Platino Industria, que se realizó el año pasado en Madrid, España. (Télam)