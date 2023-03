El Coro Nacional de Música Argentina se anuncia la convocatoria abierta hasta el 31 de marzo para incorporarse a esa agrupación en las cuerdas de sopranos, tenores, contraltos, mezzosopranos, bajos y barítonos.

"De la convocatoria podrán participar todos los coreutas argentinos, nativos y naturalizados, con disponibilidad para ensayar de lunes a viernes de 17 a 20 y realizar los conciertos pertinentes", informó una comunicación de la Dirección Nacional de Elencos Estables perteneciente a la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.

La inscripción será hasta el 31 de marzo del corriente año ingresando al siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb0dib--G_KsKfkC_bls-m4_B46Szd85pAvGiemUBkUzzRbw/viewform

Y las audiciones serán a partir del día 10 de abril de 17 a 20 en la sala de ensayos en Sánchez de Bustamante 59 donde Elencos Estables tiene su sede.

(Télam)