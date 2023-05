Martin Scorsese, Robert De Niro y Leonardo Di Caprio iluminaron hoy la más brillante gala del Festival de Cannes, donde presentaron "Killers of the Flower Moon", la nueva película del legendario realizador de "Taxi Driver" y "Toro Salvaje", que volvió al cine con una sólida y urticante historia que no recurre a trucos ni efectos para mantener en vilo una tensión sorda en relación con una serie de asesinatos ocurridos en la década del 20 en una reserva indígena norteamericana.

El filme, que llegará a las salas en octubre próximo y que hoy tuvo su premiere mundial en Cannes está protagonizado también por Jesse Plemons y Lily Gladstone, y se basa en un hecho real acontecido en 1920 conocido como La Matanza de Osage.

Basada en el libro de no ficción "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI", de David Graham, Socrsese construye un filme que no concede artilugios y describe en forma despojada una maquinaria asesina y de factura casi familiar con el único fin de acrecentar las riquezas.

Los sucesos narrados sucedieron en el estado de Oklahoma en 1920 en una reserva de los indios Osage cuando, luego de ser desplazados de territorios históricos, llegan hasta allí y a poco de estar adviertieron que estaban parados sobre uno de los mayores yacimientos petroleros de los Estados Unidos.

La riqueza devenida del hallazgo modificó la vida de la nación indígena que adquirió todos los vicios de las clases acomodadas norteamericanas, levantó grandes mansiones, compró automóviles, dispuso de servicio doméstico, viajó y accedió a las ropas y accesorios más caros, además de comenzar a casarse con blancos, que llegaron como moscas buscando la oportunidad.

Al igual que en el libro, la historia que toma Scorsese se basa en la vida de Mollie Burkhart, una osage que se casa con un blanco.

Scorsese elige para este filme a dos de sus actores fetiches y pone a De Niro, habitualmente en un escalón secundario de la mafia ("Buenos Muchachos", "Casino") al frente de la maquinaria asesina y maquiavélica.

Conocido como el Rey de Osage y con distinguida reputación como benefactor de la comunidad, WIlliam Hale (De Niro) orquesta una serie de alianzas matrimoniales y desarrolla un plan asesino para quedarse con la riqueza de, en este caso, una familia de indias, una de las cuales Mollie Bukhart (lLly Gladstone) se casa y se enamora de Ernes Burkhart (Di Caprio), sobrino del Rey, a quien agradece su progreso y al que se encuentra sometido por lazos, acaso más emocionales que financieros.

Scorsese no ahorra asesinatos: un tiro en la nuca por la espalda, la voladura de una casa, un envenamiento, otras refriegas que terminan en muerte, alambiques de whisky barato, pero a diferencia de filmes anteriores no se regodea en ellos sino que los ejecuta con la desvastadora naturalidad de la materialidad pura, lo que pone al filme, literalmente, en llamas.

El viejo maestro parece haberse quedado en el bolsillo con todos los trucos que supo poner en juego y decidió hacer un filme en que no utiliza ninguna de ellos, ni siquiera uno nuevo y no probado.

El resultado es absoluto, son más de tres horas de filme que transcurren en un suspiro y la destreza manipulatoria de Halle impacta, así como la titubeante sumisión de Ernest Burkhart, que parece amar verdaderamente a su esposa pero no puede escapar a la red de maniobras que ejerce sobre él su tío, acompañado en parte por su hijo, primo de Burkhart.

Cuando la película podría estar finalizando aparece un segundo relato, central en la historira real, y es la aparición del FBI (Jesse Plemons) en el pueblo para destrabar el entuerto, en lo que fue históricamente el primer caso de evergadura que asumió el recién creado Buró de Investigaciones Federales, que su jefe Edgar J. Hoover pasó a manos del agente Tom White (Plemons).

Ayer se conoció en Cannes también el durísimo y maravilloso filme "La zona de interés", del realizador británico Johnattan Glazer que había estado en Cannes en 2013 con su magnífica película experimental de ciencia ficción interpretada por Scarlett Johanson "Under the Skin".

Más allá de todas las virtudes del filme de Glazer, tiene la triste particularidad de haber tenido su premiere mundial un día antes de la muerte del escritor británico Martin Amis, autor de la novela homónima que sirve de base para la construcción del filme, quien falleció hoy a los 73 años.

En "La zona de interés", Glazer relata la vida alegre, familiar, feliz y casi despreocupada de un joven jerarca nazi que ha logrado construir una hermosa casa: grandes jardines, pileta, vivero, huerta, barrancas sobre el río donde nada y rema, justo en frente del campo de concentración Auschwitz, para el que trabaja y del que se encarga de perfeccionar los métodos de exterminio y cremación de los cuerpos al modo de un ingeniero que optimiza operaciones complejas.

El tono el sobrio, delicado, la vida familiar de ensueño están en el centro de la película y del otro lado de la calle llegan apenas ecos: algunos tiros que se exuchan, el humo de las chimeneas.

Los hijos del joven jerarca y su bella y joven esposa son cuatro: dos niñas casi perfectas, un joven de 14 años vestido como las juventudes hitlerianas y un hermano menor. En esa casa todos se aman y todo parece desarrollarse de la mejor manera, con la guerra como una posibilidad indeterminada y distante.

En un momento convocan al joven a Berlín, la esposa se niega a acompañarlo, le promete esperarlo en esa casa que es el "sueño" que siempre han tenido; el joven burócrata debe luego encargarse de la solución de 700.000 judíos de Hungría, la vida sigue, la guerra parece un sufrimiento de otros. (Télam)