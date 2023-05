La cantora de tango Viviana Scarlassa, quien fuera referente de la agrupación China Cruel, presentará este sábado en el CAFF su cuarto disco solista "Contemporánea", un material que definió como un homenaje a la mujer "donde la mayoría de las composiciones corresponden a autoras femeninas o están dedicadas a la mujer como referente en diferentes ámbitos de nuestra cultura".

"Muchas de las composiciones del disco corresponden a autoras mujeres y otras están dedicadas a la mujer como referente en diferentes ámbitos de nuestra cultura: María Remedios del Valle, Alejandra Pizarnik, Mónica Carranza (del comedor Los Carasucias) o Eladia Blázquez, entre otras", indicó a Télam Viviana Scarlassa.

"Soy consciente que es un privilegio poder estar en diálogo con autoras, creadores y compositoras de estos tiempos que pueden dar cuenta de su proceso creativo, anécdotas y todo lo que hace a la "cocina" de una obra musical. De ahí nace el nombre del disco", contó.

Dueña de una voz clara y de recursos técnicos que le permiten dar vuelo a sus interpretaciones, Viviana cantó a lo largo de su vida junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto bajo la dirección de Atilio Stampone, José Colángelo Septeto, Quinteto Lisandro Adrover, Diego Schissi Quinteto y Dúo Mainetti-Angelieri, entre muchos otros.

En esta presentación en el local ubicado en Sánchez de Bustamante 772, del barrio porteño de Almagro, la acompañarán Hernán Reinaudo en guitarra, Martín "Tincho" Morales en percusión, Javier Kase en violín, Daniel Ruggiero en bandoneón, Marcos Ruffo en contrabajo, Las Guitarras Sensibles de Flores con la dirección de Guillermo Martel, Leandro Torras en bajo y Pepo Ogivieki y Marina Ruiz Matta en piano y dirección musical.

Los invitados especiales serán la agrupación Tramazurda y la cantante Denise Sciammarella interpretando "Aurora Bernárdez", tema ganador de la convocatoria "Mujeres en la ciudad", un tributo a las poetas argentinas.

De este modo, Scarlassa festeja un largo camino que incluye su presencia en China Cruel, agrupación femenina de tango en la que fue la voz cantante durante una década, labor que la llevó a realizar giras nacionales e internacionales.

Télam: Después de dos décadas en la música, cantando tango, ¿Cómo vivís el lanzamiento de este disco? ¿De alguna manera es un homenaje a la mujer y a tu historia como intérprete?

VS: Lanzar un nuevo disco siempre es una emoción muy fuerte, sobre todo porque los discos para muchos de nosotros son el resultado final de mucho tiempo de trabajo. Hay ideas que van madurando, repertorio que se va unificando bajo algún concepto y casi sin querer uno se da cuenta que ahí está naciendo un nuevo material.

Si, es un homenaje a la mujer. No tiene que ver puntualmente con mi historia como intérprete en particular, pero se dio la coincidencia que este lanzamiento fuera en el año en el que cumplo 20 años de camino con la música y entonces vamos a unificar festejos en el CAFF.

T: Se percibe en "Contemporánea" un gran trabajo tanto en el plano musical como en el criterio de selección de canciones. ¿Cómo fuiste armando o pensando este disco de festejo?

VS: El disco es el resultado de un proceso que comenzó durante el confinamiento por la pandemia de Covid. Se me ocurrió una idea para amenizar el encierro: pedirles a quienes habían creado los temas que yo tenía ganas de incorporar a mi repertorio que me enviaran un video contándome cómo había nacido esa canción. Yo luego editaba esos videos agregándoles mi versión junto a grandes invitados especiales que también grababan desde sus casas y todo lo subía a plataformas digitales.

Esto fue un disparador que luego me llevó hacia más repertorio. Siempre es difícil decidir cuánto de todo eso va a formar parte de un álbum. Cuando aparece la determinación de que eso va a ser un nuevo material me interesa buscar un hilo conductor entre todos los temas, un concepto. Y ahí es en donde me pareció hermosa la idea de que sea un discurso femenino.

T: "… el tiempo me dio un lugar nuevo…", dice en fragmento el tema "El tiempo", de Dorita Chávez, ¿Sentís que en tu camino personal fue así? ¿El largo recorrido, la perseverancia y tu talento, te dieron la oportunidad, por ejemplo, de hacer este trabajo junto a grandes músicos, arregladores y cantando canciones de compositoras y compositores actuales?

VS: Sí, totalmente. De hecho, a la hora de elegir los músicos con quienes grabar sentí muy fuertemente la necesidad de que sean amigos, gente querida con quienes comparto, además de la música, muchas otras cosas en común. Supongo que esto viene de lo sensible del momento en que surge, todos encerrados, sin contacto físico con el otro.

T: ¿Cuál fue el principal desafío que asumiste en "Contemporánea"? ¿Cómo fuiste trabajando la interpretación de cada canción?

VS: El gran desafío fue saber que quien hizo la canción la va a escuchar. Uno es impune cuando canta a Cátulo o a Manzi, pero acá siempre aparece eso de "¿Le gustará lo que hice con su canción?" Ese es un desafío grande. Por suerte todas se mostraron muy felices. En principio traté de desprenderme lo más posible de versiones anteriores. Mi foco como intérprete siempre está en el texto, en el mensaje. También estuvo el desafío de trabajar con algunos de los compositores como arregladores de sus propios temas como es el caso de Pepo Ogivieki, Pablo Covacevich e Iván Vania.

T: Musicalmente se escuchan tangos, milongas y valcesitos como el homónimo "Valcesite", en los que las guitarras tienen un lugar importante. La calidad interpretativa y tu voz hacen que el disco suena homogéneo, ¿Fue una búsqueda estética o algo que se dio naturalmente?

VS: Creo que lo que hace a un disco homogéneo es el concepto general del disco, el concepto artístico que maneja el intérprete y también su identidad vocal. Yo siempre grabé un repertorio variado en términos de géneros musicales, aunque es sin duda el tango lo que mejor me define y también he grabado con formaciones y arregladores distintos en un mismo disco y sin embargo creo que todos mis discos guardan cierta homogeneidad en la propuesta. Ser la productora de mis discos me dio esa libertad artística. A mí en general no me gusta encontrarme con un material en donde se escuche más la identidad del arreglador que la de quien canta. No es algo fácil de conseguir.

T: Entre el repertorio destaca "Canción para Alejandra", donde cantás "…su alma sangró ansiando otro sol, tal vez no supo volver a su corazón…".

VS: "Canción para Alejandra" es un tema de los chicos de Tramazurda, a quienes yo quiero mucho porque fue compuesto y arreglado especialmente para este disco. Alejandra Pizarnik encarna a muchas poetas argentinas que nos parecía importante homenajear en un material de estas características. (Télam)