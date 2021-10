El joven compositor y cantante Santino Barberis presentará oficialmente el 4 de noviembre a las 21 en la sala porteña El Emergente, junto a Los Apólimos, su primer disco, “El pianista”, un material íntimo y contemplativo, creado y grabado íntegramente en pandemia y que tiene a la canción de autor como protagonista.

“Siento que es fruto de lo que significó particularmente para mí el año pasado; el haber estado tan a solas con el piano y todos los discos que hay en mi casa cambió mucho mi forma de entender la música, y me hizo repensar muchas cosas a nivel artístico”, dijo Santino en diálogo con Télam.

Lata Medina en guitarra, Palo Ramos en bajo y Genaro Aguilar en batería son los integrantes de Los Apólimos, banda que interpreta y aporta colores e identidad a las canciones del talentoso músico, en las que se escuchan influencias que van desde Charly García hasta Chico Buarque y el tango.

Acerca de la variedad de estilos que combina naturalmente en su propuesta, Barberis expresó: “Quizás, siento que irónicamente lo que caracteriza a la música que hago (y a la que hacemos como grupo con Los Apólimos) es justamente la no-identificación”.

“No se trata de canciones de rock, ni baladas, ni canciones que se pueden decir parten de un género en particular, la variedad de inspiraciones termina en una mezcla que, sin perder la identidad, no se queda parada y dice ‘soy esto’ -continuó-.Me gusta que las canciones lleguen a la gente, me gusta que se escuchen y más personas tengan la posibilidad de disfrutarlas y sentir lo que quieran con ellas, me siento bien si eso pasa”.

Acerca de la presentación del disco en el local porteño ubicado en Gallo 333, Santino habló de la felicidad que significa la posibilidad de tocar los temas en vivo " y adelantó que en el show "vamos a explorar cosas nuevas en grupo, y todo va sonando cada vez mejor y estamos todos muy contentos”.

“Con los chicos laburamos muy en conjunto; quizás uno sólo trae una idea y entre los demás vamos metiendo lo que creemos que queda, siento que cada vez componemos más en equipo, si bien casi siempre uno lleva un tema terminado, las canciones se terminan de componer entre todos según lo que creemos que el tema pide”, contó.

(Télam)