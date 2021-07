(Por Nicolás Biederman).- Santiago Barrionuevo, voz líder de la banda platense Él Mató a un Policía Motorizado y encargado de componer nuevas canciones y pasajes instrumentales para la versión remasterizada de "Okupas" que desde hoy está disponible en el catálogo de Netflix, calificó a la convocatoria de Bruno Stagnaro para la labor como "un sueño".

"Todo comenzó porque Bruno me invitó a que algunas canciones de Él Mató formaran parte de esta nueva banda sonora de 'Okupas'", recordó el cantante, bajista y también ilustrador, sobre los primeros contactos con el director de la icónica serie.

Cuando "Okupas" cumplió en octubre último 20 años, Stagnaro admitió en charla con Télam su deseo de ponerla a disposición en streaming, pero algo lo había impedido durante años: muchas de las canciones incluidas en sus 11 episodios de 45 minutos eran temas de artistas internacionales con derechos muy caros.

La solución, además de una puntillosa remasterización que aggiorna su imagen y su sonido para los Smart TVs de la actualidad, fue convocar a Santiago Motorizado para que reemplace las porciones musicales que ya no podían utilizarse pero manteniendo el espíritu original.

MIRÁ TAMBIÉN El Cervantes presenta espectáculos online para las infancias en estas vacaciones de invierno

El platense tenía apenas una experiencia en la materia, con el filme "La muerte no existe y el amor tampoco" (2019, de Fernando Salem), pero no se amilanó: "Se comunicó conmigo, tuvimos una reunión y obviamente no había mucho que charlar, yo feliz de la vida. Soy muy fan de 'Okupas' desde siempre y me parecía un sueño. Después de esa charla surgió la idea de también reemplazar otros momentos musicales, ya componiendo algo nuevo desde cero", detalló.

"La música es muy importante en 'Okupas' y a los fans duros les dejo como un mensaje, igual mírenla y júzguenla, que es que mi trabajo en algún punto era pasar desapercibido, no que se vea mi mano ahí puesta. Y creo que lo logré. La esencia de 'Okupas' está", aseguró Barrionuevo.

- Télam: ¿En qué consistió el trabajo?

- Santiago Motorizado: Los temas de Él Mató, como estábamos en pandemia sin mucho que hacer le propuse a Bruno regrabarlos, obviamente manteniendo esa esencia porque básicamente por algo los había elegido. Los grabamos de vuelta, con un poco más de fuerza que esas originales.

MIRÁ TAMBIÉN Coldplay anuncio para octubre su nuevo disco plagado de emojis

Y después había muchas piezas musicales, muchos momentos de la serie, algunos que eran breves, de segundos, y otros de canciones que sonaban de fondo. Bruno me empezó a pasar las escenas y era básicamente reemplazar esas piezas. Manteniendo la esencia pero tratando de hacer algo nuevo.

- T: ¿Cuántas composiciones nuevas son?

- SM: Yo hice cerca de 50, de las cuales habrán quedado cuarenta y pico. Algunas son drones, algunas son momentos muy ambientales, la mayoría instrumentales. Pero hay muchas canciones; canciones que están decorando el sonido de fondo de algún bar, de alguna discoteca, de algún momento callejero. Va recorriendo diferentes géneros: hay rock, hay folclore y hay cumbia también.

- T: ¿Cómo fue la interacción con Stagnaro?

- SM: Yo realmente tengo una gran admiración por Bruno, es mi director favorito aunque ahora suene raro porque estamos trabajando juntos. Entonces lo primero que dije fue "Bruno yo voy a probar esto, vos pasame unos clips, yo voy a probar esta música y sin compromiso fijate si es lo que estás buscando y si no no pasa nada". Le mandé unas primeras canciones, que le gustaron mucho; me marcó algo muy puntual que es que esa primera muestra que le di estaba bastante aferrada a lo que estaba abajo, a lo que había que reemplazar. Entonces me dijo "mantené la esencia, que está bien, pero hacé algo nuevo, alejate un poco de eso" y a partir de esas primeras indicaciones me solté un poco más. La verdad que fue muy fluido, pero siempre con ese intercambio: Bruno es el director, por más que yo esté componiendo junto con Pipe (Felipe Quintans) como músico, productor e ingeniero de grabación.

- T: Creativamente, ¿dirías que es una tarea más limitada que, por ejemplo, componer para la banda?

- SM: Sí, igual esa restricción la tomo como un disparador: "hay que hacer esto que es en pos de una escena, un clima, una actuación, o un diálogo". Es como que te da orden y te tira la idea más directa. A veces lo otro, que es libertad total y puede ir para cualquier lado resulta medio inabarcable.

- T: Este es tu segundo trabajo para una banda de sonido de un producto audiovisual, después de "La muerte no existe y el amor tampoco".

- SM: Era un sueño que yo tuve siempre de chico, porque soy muy cinéfilo, y cuando me invitó Fernando Salem para hacer la música completa de la película fue increíble. Ahí sí estaba un poco más nervioso, de desear tanto algo y por fin tenerlo al alcance, y no saber bien cómo encararlo. Fer tenía muy claro lo que quería y me ayudó en todo momento. Y ese trabajo de compartir con alguien el momento creativo también me gusta, y es algo que me gustaría volver a hacer. Y también me ayudó mucho para el trabajo con "Okupas", que es mucho más grande, porque son muchos más capítulos y muchas más canciones.

- T: Ahí te jugó a favor también el conocimiento de la serie.

- SM: Sí, el fanatismo me jugó a favor. Vi la serie como 40 veces. La tenía en VHS, la grabé cuando la repitieron en Canal 9, y siempre que hablaba con alguien sobre ella le decía "vamos a verla". Y ese bagaje a nivel estético y a nivel conceptual que arrastra la serie que ya lo tenía bien conocido.

- T: ¿Cómo pensás que envejeció "Okupas"?

- SM: Me gusta pensar eso de todas las obras; de las películas, de los discos. "Okupas" no envejece, se mantiene intacto. Los diálogos me los sé de memoria y funcionan cada vez. Las actuaciones son increíbles. Es algo que nunca se pudo repetir. Se quiso continuar con cierta estética; de hecho abrió una especie de género dentro del cine y la TV argentina, pero nunca se llegó a ese nivel de crudeza, de realismo y de genialidad a nivel guion. No sobra nada, está perfecto. Incluso, algo que es triste pero es real, lamentablemente el país que cuenta es parecido, estamos atravesando una crisis muy importante, el clima callejero, de descontento, es parte del paisaje. Me partió la cabeza. (Télam)