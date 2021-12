(Por Pedro Fernández M.).- La banda platense Él Mató a un Policía Motorizado vuelve al vivo de los estadios este sábado con un show en GEBA, después de dos años de obligado paréntesis y lejanía con el público debido a las restricciones que la pandemia impuso en la Argentina y el mundo.

El último show de la banda fue en febrero de 2020 en España mientras que en Buenos Aires tocaron por última vez en diciembre de 2019 cuando presentaron en el estadio Malvinas Argentinas "La otra dimensión", un material que consolidó el viraje musical del grupo iniciado con "La síntesis O'Konor", que salió de una textura más cruda para ingresar a un universo dominado por las capas y las atmósferas, grabado en el Sonic Ranch de Texas.

"Estamos contentos de que después de dos años de no tocar hay una muy buena respuesta de la gente para el show del sábado, más teniendo en cuenta que va a ser el show de mayor convocatoria de la historia de la banda, es muy loco porque uno piensa que con el tiempo los seguidores se pueden olvidar de uno o cambiar de preferencias pero pasa el tiempo y la banda mantiene una relación muy potente con la gente", contó el bajista y cantante, Santiago Motorizado.

La charla entre el líder y compositor del grupo y Télam se realiza en medio de un ensayo para el recital del sábado: "Venimos bien, nos juntamos a tocar ya desde la semana pasada, vamos entrando en ritmo, las canciones vuelven a la memoria".

"En este show -agrega- se juegan distintas cosas: hay que volver a estar con el público a nivel masivo y generar el vértigo necesario, que no estuvo presente en estos dos años. Nosotros, previo a la pandemia, veníamos de girar mucho sin parar y esta interrupción que se produjo en forma obligada y de repente la tomamos como un descanso y un punto de reflexión, poder ver qué cosas estábamos haciendo bien y cuáles en piloto automático y ahora se conjuga todo eso. Las ganas de volver a tocar son muy potentes".

- Télam: Hablabas de la conexión de la gente con la banda a pesar del paso del tiempo; ¿cómo la pensás?

- Santiago Motorizado: Yo noto que las canciones generan una conexión muy real con la gente, puede haber conexiones de todo tipo: canciones de moda, simpáticas y canciones que te marcan algo adentro tuyo que, en general, a diferencia de las otras, crean una conexión para siempre. Nosotros nunca estuvimos muy de moda ni saltamos a un lugar de primer plano, yo creo que las modas son momentos explosivos que como llegan se van; en cambio me parece que en nuestro caso, las canciones generan algo profundo que hace que establezcamos una conexión potente con los que están atentos a lo que hacemos.

- T: "La Síntesis O´Konor" trajo un nuevo sonido a la banda; ¿cómo fue ese cambio?

- SM: Tratamos en cada disco hacer una recorrida nueva. Los primeros tienen una cosa que uno la puede unir a la distancia y que tiene que ver con un sonido más crudo, más low fi, que además de depender de elecciones propias, porque creemos que lo principal en las canciones tiene que ver con conectar con la gente, también tiene que ver con los recursos con los que vos contás para producir tu música. Lo que siempre estuvo presente en la banda son las ganas de experimentar con cosas nuevas, después de unos años quisimos explorar en nuevos estudios, con nuevas herramientas y también buscamos una cosa de más de capas, de juegos, de texturas, de arpegios, y esos discos necesitaron un sonido más cristalino para hacerse notar, fue una idea que nació con las canciones y se llevó a la producción del sonido, y me parece que todo eso, al mismo tiempo, amplió el universo para nuevos caminos para el futuro.

- T: Eso genera una perspectiva interesante para adelante.

- SM: Siempre estamos dispuestos a que la cosa se abra, cuando arrancamos queríamos hacer música alternativa, inspirada en las bandas "indie" norteamericanas, con cierto "noise" y queríamos diferenciarnos de todo; con el tiempo fuimos recorriendo eso y llegamos a un punto en que estábamos satisfechos con lo que habíamos hecho y aparecieron nuevos caminos. Uno, con los años, va abriendo la cabeza, va cambiando, se va ampliando a nuevas cosas, nos empiezan a gustar cosas que antes no nos gustaban y eso va influyendo en nuestra decisión de componer. Ahora pensamos producir un nuevo álbum para el que vengo cargando mucha información nueva y cada uno de la banda igual, de modo que habrá que ver cómo llega cada uno al estudio.

- T: ¿Qué tienen en mente grabar?

- SM: Son canciones que tenemos hace tiempo, íbamos a empezar a grabar en 2020 y vino la pandemia de modo que todo se postergó porque hubo mucha incertidumbre y para nosotros no tenía sentido grabar el disco y no poder salir a tocarlo porque el disco es una obra en sí pero es un disparador de aventuras, de giras, que son la otra cara del disco. Las canciones viven solas grabadas pero tienen otra cara cuando se tocan en vivo y se comparten con la audiencia. Ahora, creemos que el panorama es mejor como para empezar a encarar eso. Estamos viendo, nos gustaría también volver a Sonic Ranch. Si bien tenemos mucho cariño por el álbum, que tenga su forma, su concepto, su recorrido, dudamos si en este caso vamos a ir encarando algunas canciones en solitario, no está decidido.

- T: ¿Cómo se da la composición en el grupo?

- SM: Cada vez es más horizontal y democrática. En la banda, yo soy el compositor principal, quizás llego con una canción, con la idea de cómo tiene que sonar y la planteo pero después no tengo problema en que eso se rompa y se vaya para otros lados, de hecho me parece que es algo que le da más vida a la canción, me encanta lo que hacen los chicos con las ideas que traigo y el lugar de cada uno en los instrumentos, dejamos que de toda esa mezcla se libere algo y eso nos permite ir más profundo.

- T:¿Y cómo es la cuestión cuando graban?

- SM: Históricamente la preproducción, el armado de la canción, la maqueta, los climas, los arreglos, nos gusta hacerlos a nosotros, tenemos esa pasión por la producción, nos copa ese momento del trabajo, todos somos como pequeños productores y de hecho hicimos producciones de otros grupos; ahora bien, cuando vamos al estudio, en los últimos discos, los hicimos con Eduardo Bergallo, que le da el último toque. Edu sube de nivel todo, es como un animal de estudio, tiene años de experiencia, entiende la estética y lo que la banda quiere hacer, agarra las maquetas y les agrega un plus fundamental y nos hace aprender un montón de cosas, ampliar el universo y el espectro, fue muy importante.

Después del show en GEBA, El Mató tiene una amplia agenda de shows confirmados que irán realizando si las condiciones sanitarias en el mundo lo permiten.

En febrero tocarán en el Cosquín Rock, después en Mar del Plata, Rosario y en marzo en el Lollapalooza. Luego irán a Paraguay, Uruguay, Chile, Ciudad de México, Monterrey, Estados Unidos para el Primavera Sound en Los Ángeles y el mismo festival en Barcelona, luego Madrid, Berlín, París y quizás Italia.

