La Compañía Magy Ganiko presentará su espectáculo “Sansaru”, que lleva el subtítulo de “No ver el Mal, no escuchar el Mal y no decir el Mal”, una obra contemporánea que entrecruza el lenguaje de la danza, el teatro, la poesía y el clown, los viernes de septiembre a las 22 en Área Teatro.

“Sansaru” es una palabra japonesa que literalmente quiere decir “tres monos”, que son Kikasaru (el que no escucha), Misaru (el que no ve) e Iwasaru (el que no habla).

El espacio en donde se sitúa el espectáculo es en el territorio ribereño del Riachuelo en la ciudad de Buenos Aires. Tres textos poéticos acompañan las payasadas de estos tres monos, que en escena se enfrentan a sus propios espejos-primates: creyéndose humanos actúan como monos y creyéndose monos finalmente parecen humanos.

Con dramaturgia y dirección de Magy Ganiko, actuaciones de Matías Ibáñez, Lucas Maíz y Antonio Morales, “Sansaru” tiene vestuario y maquillaje de Silvia Zavaglia, iluminación de Giorgio Zamboni, composición de música electroacústica de Germán David Rizo, asistencia de dirección de Noelia Gómez y sube a escena en Bartolomé Mitre 4272, con entradas por Alternativa Teatral. (Télam)