El actor y figura de "Jurasic Park" Sam Neill sostuvo que no le tiene miedo a la muerte, mientras lucha contra un agresivo cáncer en la sangre.

Según publicó The Hollywood Reporter, el actor de "Diario de un hombre invisible" (John Carpenter) dijo en diálogo con la Australian Broadcasting Corporation, sostuvo: "Estoy preparado para eso (la muerte). Sé que sucederá, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control. … Empecé a mirar mi vida y me di cuenta de lo inmensamente agradecido que estoy por gran parte de ella… Estoy en un mundo muy incierto en este momento".

En ese sentido, el intérprete neozelandés de 76 años reconoció que le molesta y que le parece "un horror" la idea de dejar la actuación.

Luego de ser diagnosticado el año pasado, Neill se sometió a sesiones de quimioterapia que luego de tres meses dejaron de surtir efecto. Tras ello, comenzó a tomar un medicamento que si bien redujo la enfermedad, le ha dejando daños secundarios.

En la entrevista, el actor reconoció que su foco hoy está puesto en sus nietos y en sus viñedos, además de finalizar las filmaciones de "Apples Never Fall", junto a Annette Bening, y de escribir sus memorias: "Did I Ever Tell You This?".

"Todos los días me levanto agradecido", se sinceró Neill. (Télam)