Seis grabaciones inéditas relacionadas con Los Beatles, entre ellas un disco de cuatro canciones desconocidas hasta ahora grabado por John Lennon, ensayos de "Sargent Pepper´s Lonely Hearts Club Band" y una producción de George Harrison con una versión de "While My Guitar Gently Weeps" que presenta a Jimmy Page en la guitarra, son subastadas por la casa de apuestas on line Gotta Have Rock and Roll a un precio inicial de 300 mil dólares.

La cintas estaban hasta el momento en poder de Derek Taylor, jefe de prensa de la popular banda, quien confirmó que planeaban lanzarse a través de Zapple, una subsidiaria de Apple dedicada a proyectos experimentales, pero que finalmente fueron archivadas, según consignan diarios europeos.

La más llamativa de estas producciones es un disco inédito de John Lennon titulado "One From The Nursery" grabado en su 1969 en su casa de Tittenhurst Park y en el que participa Kyoko Cox, la hija de Yoko Ono.

La placa contiene 45 minutos de cuatro canciones inéditas, de las cuales solo se conoce el título de dos de ellas: "John, I Love You" y "I Wish You Were My Father".

Otra de las cintas consiste en ensayos del "Sargent Pepper´s Lonely Hearts Club Band" registrados entre finales de 1966 y principios de 1967, que incluye además sonidos de animales utilizados en la grabación final del revolucionario disco.

Una tercera cinta trata de una colaboración de George Harrison con la Bonzo Dog Doo-Dah Banda, una formación integrada por estudiantes de arte británico relacionada con los Monty Python, en donde puede escucharse una versión de "While My Guitar Gently Weeps" en la que participa el futuro guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page.

En el paquete también hay otro disco de Harrison con esta agrupación que contiene unas 16 canciones, una entrevista a Lennon en donde habla de su relación con Yoko Ono y revela detalles íntimos sobre su vida, y una sesión terapéutica de la propia Yoko con Arthur Janov, creador de la metodología conocida como "grito primal".

La subasta aclaró que la venta consiste sólo en el material pero no en sus respectivos derechos de autor, por lo que su eventual propietario solo podrá escucharlo en privado, motivo por el cual se presume que las cintas permanecerán inéditas para el gran público. (Télam)