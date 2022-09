El cantante y compositor puntano Sael, quien este año estrenó su primer EP "El Pibe Vol.1" y prepara una segunda entrega para antes de fin de año, estrenó en las plataformas digitales el video oficial de "Sueños Húmedos".

Bajo la dirección de Lucas Emiliani, el artista argentino encarna al protagonista de su historia, alguien que es seducido por una misteriosa mujer dentro de un cuarto con tintes y matices oscuros y siniestros que suman narrativa visual a sus juegos de palabras.

En alianza con Black Koi Entertainment, el sello de Sky Rompiendo -el productor de J Balvin-, editó su primer EP y sumó nuevas alianzas con otras estrellas del reggaetón: recientemente, brindó un show como telonero de Wisin y Yandel en Ecuador en el comienzo de su gira mundial "La Última Mansión".

"Yo hago música porque es lo que me mueve a mí, es por lo que me despierto. Lo único que quiero transmitir es que los sueños se hacen realidad, aún cuando no estén los recursos. Se puede ser un pibe que vive en San Luis que nunca se había subido a un avión en su vida y terminar sacando un EP como el mío con la colaboración de algunas leyendas. Es un sueño; lo único que quiero es motivar a otros", señaló Sael, en diálogo con Télam. (Télam)