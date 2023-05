Al cumplirse hoy el décimo aniversario del influyente disco "Random Access Memories" de Daft Punk, el músico francés Sacha Got destacó sobre sus colegas que lograron "estar en el ‘mainstream’ haciendo buena música".

"No es una influencia directa para La Femme, aunque tal vez en el espíritu sí lo haya sido. Me gustan mucho canciones geniales como 'Aerodynamic'. Todo ese disco ('Discover') me parece algo bien loco", señaló el guitarrista y compositor, en diálogo con Télam.

En ese sentido, recordó que por primera vez a sus 13 años: "Daft Punk sonaba en la radio y me gustaba un montón. Son gente muy inteligente y súper pop, con una propuesta muy moderna".

"Hay mucha gente que está en la pequeña escena y están con esta pose de soy 'underground' o 'indie-pop'. Y para mí lo que está bueno en el arte son las obras que acercan la cultura a la gente”, señaló.

Según su mirada, “no todo el mundo se pone a buscar discos en YouTube y demás. Hay gente que no busca música, que escucha la radio y ya, entonces yo tengo mucho respeto por ellos porque llegaron a la radio haciendo buena música". (Télam)