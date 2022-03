El popular actor canadiense Ryan Reynolds trabajará por tercera vez junto al cineasta Shawn Levy, con quien lanzó "Free Guy" y la reciente "El proyecto Adam", para la producción de la tercera entrega de "Deadpool", la saga de Marvel protagonizada por una versión ácida y políticamente incorrecta de ese antihéroe del universo X-Men.

Según confirmó el sitio especializado Rotten Tomatoes, esta es la única novedad que surgió hasta el momento alrededor de esta nueva y esperada secuela, una marca que logró un gran éxito con sus dos primeras películas estrenadas en 2016 y 2018.

Ambas cintas contaron con un muy buen recibimiento, especialmente por parte del público, gracias a sus escenas de acción para adultos, sus ritmos frenéticos y la ruptura de la cuarta pared al servicio de la autoburla sobre ese género del cine.

En esta adaptación para la pantalla grande, Reynolds da vida a Wade Wilson, un mercenario neoyorquino que, al descubrir que padece de cáncer y desesperado por sobrevivir tras conocer a Vanessa (Morena Baccarin), decide someterse a una cura experimental que además le otorgaría superpoderes.

Sin embargo, el intento no es completamente exitoso y todo comienza a derrumbarse alrededor del protagonista, quien desde ese momento se pone el sangriento objetivo de dar con el misterioso hombre que casi destroza su vida.

Si bien aún no trascendió qué aventuras vivirá Deadpool en la trama ni la posible fecha de estreno, la elección de Levy como director es señal de la puesta en marcha del proyecto, aunque no resultó sorpresiva para los seguidores de Reynolds y su particular estilo humorístico y de héroe no tradicional.

Es que el cineasta, conocido por la franquicia de "Una noche en el museo" y como productor de "Stranger Things", ya había tenido una primera colaboración con el actor en "Free Guy" (2021), la película de comedia y ciencia ficción de Disney que también consiguió una excelente recepción de las audiencias.

Luego le siguió "El proyecto Adam", cinta del mismo género que estrenó ayer en la plataforma de streaming Netflix en la que Reynolds encarna a un piloto que viaja en el tiempo y debe enfrentarse a su pasado familiar mientras intenta detener una amenaza catastrófica. (Télam)