Rusea, el músico y surfista que cuenta con un repertorio de más de 30 canciones relacionadas con el mar, los sueños y la naturaleza, se presentará mañana en el escenario del porteño Niceto Club junto a algunos invitados como Donald, que sumarán su granito de arena para una experiencia que conectará con las emociones de "un fin de semana en la playa".

Embajador cultural de una ciudad que adoptó como propia, asegura que no estuvo en su libreto convertirse en un militante y divulgador de las olas y el mar, pero agradece las muestras de gratitud que le devuelven el reflejo de sus canciones y su historia de vida por haber marcado un camino que otros replicaron.

"Fue sin buscarlo, porque jamás me propondría ser algo que no soy. Pero me pasa que mucha gente que anhela lo mismo y que me toma como un referente porque me vine a vivir al lado del mar. A veces parece muy fácil decidirlo, pero muchos aún lo tienen como un sueño pendiente. Por eso, mi historia es como un primer paso para ellos. Hay otros que hicieron el cambio, y me agradecen por esas historias de amanecer y música", añadió.

El recuerdo archivado de veranos enteros en Miramar junto a su familia y el amor por el surf decretaron que en el 2019 cambiara su domicilio de su Quilmes natal por la adorada Mar del Plata: "La pandemia fue como un curso acelerado de marplatense. Recién ahora siento local y ya no extraño cosas de la vida en Buenos Aires, donde cada vez que voy me agarra ansiedad y me siento como un hámster en una rueda. La cultura de Palermo está buenísima para los artistas y músicos que necesitan de ese empuje, pero yo no puedo vivir sin el mar".

Rusea, al definir su estilo musical que muchos comparan con el del australiano Jack Johnson ("No siento que mi música se parezca a la suya pero, como surfeo y hago canciones, por ahí es una referencia"), sentencia "sin pudor" que la mejor forma de explicarlo es decir que "son canciones de playa, porque así cualquiera lo va a entender".

A su colección de canciones que nutren su repertorio, recientemente le sumó "Cumbia Hawaiana" con la voz invitada del "Mono" de Kapanga, y "En la playa" compuesta a dúo con Donald, el autor de "Tiritando (Las olas y el viento"), con quien entabló una amistad y una alianza artística que seguirá renovando sus votos ante el poderoso llamado del océano.

"Un día agarré el teléfono desde el sillón de casa y le mandé un mensaje. Me respondió la hija que le maneja la cuenta, diciéndome que me invitaba a tomar algo en el Torreón del Monje. Ahí ya se ponía todo muy mítico marplatense con el lugar. Cuando llegué había una placa que decía que ahí se había grabado 'La movida del verano' con 'El Muñeco' Mateyko. Cuando lo ví entrar, me dije 'esto está vibrando bien'", contó sobre el primer encuentro.

De paso por Buenos Aires, 'El Rusi' fue a comer a su casa de San Isidro y apenas llegó el anfitrión lo recibió con el ukulele: "Ya se sabía una canción mía que se llama 'Mar del Plata', y después me mostró un pedacito de una canción y me dijo que le gustaría que la terminara yo, como muy al pasar. Me puso como una presión, pero cuando te dan una melodía y algo de la letra, la canción como que ya está entregada y lista para que se complete la historia".

"Justo estaba su mujer, a quien conoció hace 46 años en la orilla del mar. Escribí la canción pensando en ellos dos. Se emocionaron mucho cuando la escucharon. Y después la grabamos en el patio de su casa con el teléfono", sostuvo sobre el autor de 'Scaba Badi Bidu', como el primer reggae argentino, del que pronto se conocerán dos nuevas versiones, una grabada por Donald en Hawaii junto a Los Cafres y otra como dueto junto a 'El Bahiano', el excantante de Los Pericos. (Télam)