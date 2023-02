El rapero marplatense Ronpe 99, miembro junto a Zica del dúo Rapstinencia, asegura que “la música cumple una función social” y que “no hay excusas” para asumir una voz dentro del hip-hop porque “no necesitás otra cosa más que tu cabeza y ganas de hacerlo”, al conversar con Télam antes de su presentación en la segunda edición del Nación Urbana.

De cara al festival, que reunirá el próximo martes en Obras Sanitarias a referentes del rap argentino y español, señaló que a la hora de subirse a un escenario todo se trata de “una depuración” que ayuda a "sacarse a bronca que te da la sociedad” y escapar de los vaivenes de la “vida cotidiana y los problemas que tenemos todos”.

“Ir a un show de Ronpe 99 es ir a sacarte la bronca, llorar, gritar, abrazarte con alguien y salir como nuevo”, añadió el joven Tomás Díaz, en una cuenta regresiva para su reencuentro con el público porteño desde aquella función en Groove de Palermo que lo dejó con “sentimientos encontrados” por la encendida respuesta del público.

Para el músico, el escenario sirve para mucho más que una catársis: “Soy mi propio psicólogo, hermano. Salgo del escenario y es estoy feliz, como cuando salí de Groove y me largué a llorar. Depende del show y de la conexión que tengas con el público, pero nunca deja de ser una caja de sentimientos”.

Con el aporte de los productores Dylan Lerner y Punga MTD, Ronpe 99 sigue trabajando desde el “desprejuicio” en nuevas composiciones que llegarán a las plataformas durante este 2023: “Ponemos instrumentales y nos ponemos a flashear hasta que salga algo lindo. Quizás hace unos años no hubiese sido lo mismo, pero hoy me siento muy libre y muy conforme con lo que estamos haciendo todos”.

“Nuestra apuesta en vivo ahora pasó de ser rap a ser rock, punk rock, heavy metal, nü metal, todo depende la canción. Siento que estamos muy bien ubicados en el lugar que estamos por cómo nos fuimos moviendo y también muy feliz de que nos hayan abierto las puertas para poder estar ahí”, agregó.

A días de compartir escenario con otros exponentes locales como Barderos, El Doctor, Lucho SSJ y españoles de la talla de Cráneo, Santa Salut y Lasser, añadió: “Siento que la música cumple una función social. Cada música tiene su mambo, hay música que te pone triste y otra que te pone feliz. Quizás si te canto una canción triste estando enojado no te va a generar lo mismo, porque todo varía según cómo lo transmita uno”.

Télam: ¿Qué significó en tu vida abrazarte a la cultura del hip-hop?

Ronpe 99: Para mí fue todo, porque es una cultura que no necesita de un instrumento. Después uno va creciendo y va encontrándose con muchas otras cosas, pero en realidad solo te necesitás a vos mismo, a tu cabeza y sentarte a escribir. Podés tirar un ‘beatbox’ con un amigo o rapear sobre un instrumental de YouTube. Ya no hay excusas y cualquiera que lo quiera a hacer, puede hacerlo. Siento que eso es lo más lindo del rap y el hip-hop, saber que como rapero no necesitás otra cosa, vengas de donde vengas y vayas a donde vayas, sólo necesitás de tu cabeza y ganas de hacerlo.

T: ¿Puede el éxito o que se convierta en una moda contaminar su esencia?

R: Yo creo la definición de éxito es personal. Para mí un éxito es poder ayudar a mi familia, hacer un show y pasarle plata a mi mamá. A mí me pone re contento así hayan cien o doscientas personas; por eso el éxito es algo relativo, realmente. La escena del rap se irá desarrollando y será lo que tenga que ser.

T: Te tocó girar fuera del país más de una vez ¿Cómo ven desde aquellas escenas lo que pasa acá en Argentina?

R: Siento que hay mucho aprecio a lo que es la cultura del rap argentino y todo eso. El resto de los países está viendo para este lado porque muchos de nuestros artistas hicieron mucho ruido y quedaron en la historia. Gracias a eso mucha gente nos presta atención.

T: ¿Qué tan cierto es que en España, por ejemplo, empezaron a colaborar más entre artistas a partir del ejemplo que legaron los argentinos?

R: Lo ví en varios colegas a los que pude conocer en la primera edición del Nación Urbana que me contaban que allá estaban muy separados y empezaron a ver que acá hay una fuerza que nos une y nos impulsa a todos. Ahora están queriendo trabajar de la misma forma. Siento que pudieron verlo muy de cerca, y me parece bien que empiecen a hacerlo y me pone muy contento que pibes como yo, que no hace mucho que estamos en esto, estemos metiéndole y podamos enseñarle cosas a gente que viene metiéndole hace un montón. Me llena un montón saber que estamos haciendo las cosas bien.

(Télam)