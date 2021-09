Con un disco en vivo, Ronnie Wood tributa a Jimmy Reed

El Rolling Stones Ronnie Wood lanzó hoy su disco "Mr Luck - a tribute to Jimmy Reed: Live at the Royal Albert Hall", su homenaje al eximio guitarrista de blues a quien definió como "una de las principales influencias de The Rolling Stones. Es un honor para mí tener la oportunidad de celebrar su vida y su legado con este homenaje”.

El álbum de 18 canciones presenta a The Ronnie Wood Band que incluye a Mick Taylor (ex The Rolling Stones) con invitados como Bobby Womack, Mick Hucknall y Paul Weller, y rinde tributo a uno de los héroes musicales e influencias principales de Wood: el pionero del electric blues de Mississippi Jimmy Reed.

Grabado en vivo en el Royal Albert Hall el 1 de noviembre de 2013, y con una portada de álbum creada por el propio guitarrista, "Mr Luck" ya está disponible digitalmente, en CD, vinilo y como un vinilo azul ahumado de edición limitada.

El esperado EP "The Roadside" de Billy Idol ve la luz tras siete años

El legendario Billy Idol lanzó hoy su EP "The Roadside", primer trabajo publicado tras siete años de ausencia en las bateas.

Producido por Butch Walker (Green Day, Weezer) y Steve Stevens, guitarrista de Idol y co-escritor. The Roadside fue concebido, grabado y mezclado casi en su totalidad bajo la sombra de la pandemia.

El single principal “Bitter Taste” llegó al Top 20 de la influyente radio Triple Z con una de letra introspectiva y confesional, en la cual confronta a la muerte, el renacimiento y su crecimiento personal a treinta y un años de su casi fatal accidente de motocicleta de 1990.

Foxes lanza su simple "Sister Ray"

La cantante y compositora Foxes acaba de editar su simple "Sister Ray", primera canción en la que anticipa lo que será su próximo disco.

Producido por Ghost Culture, uno de los nuevos fichajes de Phantasy Sound, este tema presenta todo el techno y el pop que la vocalista británcia acostumbra desde su debut en 2011 con el EP "Warrio".

Su próximo álbum, para el cual todavía no hay fecha ni título, será el tercero tras "Glorius" en 2014, año en que ganó el premio a la Mejor Grabación de Baile en los Grammys con su sencillo "Clarity", y "All I Need", en 2016.

