"Estoy re feliz de contarles que desde el lunes me sumo a la pantalla de Telefe. Voy a estar en Ariel en su salsa junto a Ariel Rodríguez Palacios y un equipo espectacular que hoy conocí", escribió el jueves Romina Pereiro en su cuenta de Instagram, en referencia al ciclo que debuta el 13 a las 11.15.

"La idea va a ser divertirnos mucho (pero muchoooo ) y aprender", agregó, sin embargo, horas más tarde, trascendió que la nutricionista había quedado afuera del proyecto. Según reveló Ángel De Brito, el canal decidió bajar la participación de Romina a último momento.

"Romina Pereiro, la ex mujer de Jorge Rial había anunciado su desembarco en Telefe. Volvía al canal a trabajar en el programa del cocinero Ariel Rodríguez Palacios y acá Pía Shaw había contado que el plantel fijo eran Mica Viciconte y Nico Peralta", arrancó el conductor de LAM

Y disparó: "El lunes a las 11.15, Romina lo va a ver desde su casa.

Imagino que no estará pasando ningún buen momento ni debe estar contenta con esta noticia porque ella tenía ganas de trabajar de nuevo en la TV". Además, contó que, si bien la nutricionista no respondió sus mensajes, la información fue confirmada desde el canal de las pelotas.

"No va a estar y por decisión de ellos. Me dijeron que no hay reemplazo y que no va a estar porque ´hubo mucha presión´", agregó con picardía.

Rápidamente, Yanina Latorre comparó su situación con lo que vivió tiempo atrás Loly Antoniale, quien se separó de Rial en medio de un escándalo.

"Me hace acordar a la Niña Loly, que se quedó sin un montón de trabajos", señaló, mientras que el conductor acotó: "La Niña Loly se quejó alguna vez que no la ponchaban en un canal".

En tanto, Latorre aseguró que la modelo dejó de trabajar en el país porque ya no la contrataban las marcas que antes la querían en sus desfiles.

Por lo pronto, Rodríguez Palacios debuta en la pantalla de Telefe acompañado por Mica Viciconte, Nicolás Peralta y Javier Fernández. ¿Hablará Romina? MBC/KDV NA