(por Sergio Arboleya) - El cantante y compositor Romeo Santos inició anoche una nueva y multitudinaria dupla de recitales en el estadio porteño de Vélez sin poder ratificar en directo su mote de “El Rey de la Bachata” y donde cantó un repertorio romántico ajeno a las actuales subjetividades sociales y que, sin embargo, un público abrumadoramente femenino celebró sin reclamos.

Dueño de una particular voz aguda que algunos especialistas denominan puberfonía (debido a una muda vocal incompleta) el estadounidense de origen dominicano fue el anfitrión de unas 25.000 personas para un show gélido, con un sonido tumultuoso y escaso en referencias musicales al rítmico y sensual género bailable originario de República Dominicana.

La bachata apenas tuvo un pasaje dedicado al promediar el concierto que combinó fragmentos de "El malo", "Todavía me amas", "Amor de madre", "Por un segundo", "Infieles" y "La boda".

Más bien instalado en el universo del entretenimiento latino que fusiona en un híbrido a la balada con otros ritmos regionales, la parte sonora del espectáculo estuvo lejos de lucirse y quedó en evidente desbalance con la imponente puesta en escena sostenida en un gran dispositivo lumínico, imágenes alusivas en el fondo del escenario y hasta llamaradas de fuego en algunos pasajes de la velada.

Y aunque Santos -quien antes de iniciar su camino solista fue líder del grupo Aventura, desde donde cimentó su fama- es antes que nada un fenómeno bailable, esta vez y debido a un sonido inconexo no pudo apoyarse en su probada banda y apenas trajinando el escenario no logró transmitir las señas pasionales de su repertorio pese a que la audiencia estuvo rendida a sus pies y estalló en alaridos a cada mínimo gesto.

La actuación se inició a las 21.50 con un tablado dominado por luces rojas y la poderosa voz de la corista española Giselle Moya para “Pañuelo”, canción que inauguró una nómina con más de una treintena de piezas.

Esa falencia sonora no hizo más que obligar a poner el foco en aquello que Romeo propone en su repertorio –mayoritariamente con su firma- donde mezcló clásicos con temas de “Fórmula Vol. 3”, quinto álbum de estudio lanzado en septiembre de 2022, un cancionero donde recurrentemente invita: “escucha las palabras de Romeo”.

Aquí algunas de las cosas que el intérprete dice. En “Eres mía” (“No te asombres/Si una noche/Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía/Bien conoces/Mis errores/El egoísmo de ser dueño de tu vida/Eres mía, mía, mía/No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías”) y en “Imitadora” (“Dime, tengo unas preguntas/ ¿Dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso?/Dime, también, relátame el momento/Número de alojamiento donde yo te hice mujer”).

Pero también en “El Farsante” define preferencias y horizontes de pretensión universal (“Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos/Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros/Hacer el amor a diario y de paso gastar el dinero”).

Mientras que en “Suegra” directamente le canta a un femicidio (“No me digas ‘Mamá te quiere’/Porque tiene un doctorado en joderme/Es evidente, tu corazón me gané/Y la bendita bruja no quiere vernos feliz/En su cumpleaños, le vo'a hace' un regalo/Un buen cafecito, pero envenenado/Cuando se desmaye, la monto en mi carro/Y de una barranca pa'bajo, se la lleva el diablo”).

Todo ese ideario en forma de canción que sus seguidoras saludan con la misma pasión con la que muchas de ellas el miércoles pasado se reunieron a celebrar su llegada al país en el Obelisco porteño, estuvo en sintonía con el set del productor y dj Deejaymad que lo acompaña.

Además de disparar un diverso y pegadizo set de piezas en casi una hora de actuación, preguntó un par de veces a la audiencia: ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Y, más tarde, “hay que ver qué chica quiere subir a la tarima a darle un beso en la boca a Romeo. Tiene que ser ese tipo de chica que dejó al marido en la casa y no le importe nada”.

La noche musical fue abierta más temprano por el trapero argentino Luck Ra, un lugar que hoy sábado –con localidades agotadas- le corresponderá al grupo SER.

El actual tour de Santos ya pasó por Perú, Ecuador y Chile y después de estos dos Vélez en Buenos Aires tendrá tres presentaciones en Puerto Rico para luego seguir la gira en junio por cuatro ciudades de Estados Unidos y hacia julio cruzar el Atlántico para llegar a España. (Télam)