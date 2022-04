(Por Hernani Natale).- A pesar de reconocer que "está clarísimo que el rock dejó de hablarle a determinado tipo de público" y que ese espacio hoy es ocupado por los ritmos urbanos, el líder de Ella Es Tan Cargosa, Rodrigo Manigot, remarcó que el género canción "está en el ADN" de la música popular argentina, por lo que aventuró que se trata de un estilo "que no pasa de moda".

"Cuando fuimos a los Grammy en 2018 vimos actuar a Rosalía, a J Balvin, y había ahí una cosa gestual, sexual, de lenguaje, que conectaba directo al cuerpo de los chicos y chicas. No creo que eso lo podamos hacer nosotros o mucha gente del rock que ya pasó los 50, pero al año siguiente fui al Lollapalooza y el número central era Arctic Monkeys, Hay una cosa de época pero también veo que Nicki Nicole canta temas de Fito Páez u otros hacen canciones de Los Redondos", señaló Manigot.

Y remató: "Hay mas de 50 años de canciones de rock y puede quedar eclipsada en algún momento, pero está en el ADN de todos. Vos te juntás con una guitarra y la canción no pasa de moda".

Los conceptos del músico llegan en momentos en que el grupo decidió celebrar su historia con el lanzamiento de "Bellos Años (20 años de canciones)", un disco en el que repasa sus grandes éxitos juntos a artistas invitados, entre los que destacan León Gieco, Iván Noble, Lula Bertoldi, Mateo Sujatovich, Manuel Moretti, Emiliano Brancciari, Ale Sergi, Coti Sorokin y Pato Sardelli.

También incluye dos nuevas composiciones que habían sido estrenadas durante la pandemia.

"Fue una linda idea el volver a grabarlas y, sobre todo, invitar a artistas que, sin sonrojarme, puedo decir que son muchos más populares que nosotros. Así que para nosotros fue un orgullo que artistas tan importantes nos dijeran que estaban contentos de participar del proyecto. Fue como una caricia", expresó Manigot.

Fue precisamente este elemento el que dio nueva vida a la banda que, según relató su líder, atravesaba una crisis interna desde hacía un tiempo al momento de encarar esta producción; a la vez que también fue lo que despertó el interés del propio Manigot en este proyecto, a quien no lo entusiasmaba demasiado el revisitar viejas canciones en vez de grabar un álbum con novedades.

"Un poco me resistí, ¿para qué voy a mentir? Porque uno siempre tiene esos ideales artísticos, pero luego entendí que era un disco necesario para hacer como una vueltita y cerrar un circulo. Hay un montón de canciones que están flotando, que mucha gente ni sabe que pertenece a nosotros", reveló el artista.

Si quedaba alguna duda sobre el futuro del proyecto, el clima que se generó en el proceso de producción del disco, encabezado por Germán Wiedemer, y el resultado final dieron las respuestas definitivas: "Fue lindo volver a tener un proyecto colectivo que nos entusiasmara a todos y la posibilidad de volver a escuchar canciones que fueron tan importantes en nuestras vidas, en las voces de gente que queremos mucho, respetamos, admiramos. Bajé un poco los humos del artista con mayúscula y la verdad que fue una experiencia hermosa".

Es que "Bellos Años (20 años de canciones)" refresca el valor de Ella Es Tan Cargosa como una banda que desde el momento de su irrupción en escena levantó las banderas de la tradición cancionera del rock argentino, en momentos en que el llamado rock barrial y los sonidos electrónicos pugnaban por copar la escena. Mucho de ese espíritu seguramente podrá volver a vivirse el 1 de mayo cuando participe de la nueva edición del Quilmes Rock, en Tecnópolis.

Integrada actualmente por Rodrigo y Mariano Manigot en voz, el Tano Baccega en guitarra, Pablo César Rojas en batería y Lucas Kocens en bajo, Ella Es Tan Cargosa incursiona en una suerte de autohomenaje con el lanzamiento de esta séptima placa que sucede a "La sangre buena", de 2017, nominado en los Grammy latinos como mejor álbum de pop/rock.

En diálogo con esta agencia, Rodrigo Manigot brindó detalles sobre el proceso de producción de este nuevo trabajo y reflexionó en torno al contexto en que se llevó a cabo y sus resultados.

Télam: ¿Cómo aparece la idea de hacer un disco recreando viejas canciones con invitados especiales?

Rodrigo Manigot: Es una idea que venía de antes de grabar "La sangre buena", nuestro último disco de estudio. Empezamos a pensar un proyecto de disco nuevo y la discográfica empezó a hablarnos de hacer este disco. Eso me llevó a mí a hacer un disco solista porque sabía que artísticamente con la banda no íbamos a poder emprender nada nuevo hasta que no hiciéramos este disco, a lo que un poco me resistía.

T: ¿Por qué esa resistencia y cómo y cuándo lograste vencerla?

RM: Es que el tipo de artista que a mí me interesa siempre está mirando para el futuro, entonces cualquier idea de regresar sobre tus pasos te parece en algún punto una involución. Nosotros veníamos de años muy tormentosos como banda, fueron los años más complicados de nuestra carrera entre el 2015 y 2020, entonces volver a estar juntos, volver a estar en un proyecto, volver a tener apoyo de la discográfica, volver a tener tranquilidad en la sala de ensayo fue muy importante. Para mi el verdadero éxito de una banda es estar todos ensayando tres veces por semana un par de horas, todos juntos en paz y armonía.

T: El entusiasmo de los artistas invitados debe haber sido otro de los motivos que reconectó a toda la banda.

RM: La verdad que cada uno de ellos militó el tema y eso me enorgullece. Estuvieron todos muy comprometidos con el material que grabaron. Es gente más conocida que nosotros que podría haber dicho que no, que no podían, y que se hayan metido así en los temas es una enseñanza también. Nosotros sabemos que si vamos a tocar a un lugar en el que hay 500 personas, cuando pase entre la gente para subir al escenario me van a reconocer ocho, pero cuando empecemos a tocar no vamos a poder bajar del escenario. Somos trabajadores de la música que lo damos todo en esto de hacer canciones en vivo. En otras cosas, como en lo promocional, somos un queso, pero sabemos ir a tocar a cualquier lugar y no pasar desapercibidos. (Télam)