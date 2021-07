La cantante estadounidense Billie Eilish presentará su nuevo álbum con un concierto cinematográfico, titulado "Happier Than Ever: a Love Letter to Los Ángeles", que se estrenará exclusivamente en la plataforma de streaming Disney+ el viernes 3 de septiembre.

El concierto se filmó en el icónico Hollywood Bowl, donde Eilish contó con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, y tocó las 16 canciones del nuevo álbum “Happier than Ever".

Este concierto presenta una interpretación íntima de cada canción en el orden secuencial del álbum, por primera y única vez, desde el escenario del legendario Hollywood Bowl.

El concierto fue dirigido por el cineasta Robert Rodríguez y por el ganador del Oscar Patrick Osborne, e incluirá elementos animados que llevarán a los espectadores a un viaje de ensueño a través de la ciudad natal de Billie, Los Ángeles, y sus escenarios más emblemáticos.

Incluye a Finneas, el hermano y co-compositor de Eilish, al Coro de Niños de Los Ángeles, la Filarmónica de esa ciudad californiana dirigida por el director venezolano Gustavo Dudamel y el guitarrista brasileño de renombre mundial Romero Lubambo, con arreglos de orquesta de David Campbell.

"Disney es increíblemente icónico, por lo que colaborar en algo como esto es un gran honor- dijo Billie Eilish-. Poder presentar mi álbum de esta manera y dedicarlo a la ciudad que amo y en la que crecí es muy emocionante para mí. Espero que les encante", afirmó la cantante, según consignó un comunicado oficial. (Télam)