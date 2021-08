El legendario vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant se volvió a encontrar en el estudio con la cantante estadounidense Alison Krauss para grabar juntos un nuevo álbum, "Raise The Proof", que saldrá a la venta el 19 de noviembre a través de Warner Music.

El sorpresivo anuncio, con la salida del primer single en plataformas digitales ("Can't Let Go") marca un reencuentro esperado luego de catorce años, tras el suceso histórico de su primera colaboración "Raising Sand", con el que cosecharon múltiples ventas de múltiple Platino y seis premios Grammy, incluidos el de Mejor Álbum y Mejor Grabación del Año.

A través de un comunicado de prensa, el sello discográfico anunció que la producción estuvo otra vez a cargo de T Bone Burnett para "expandir su colaboración en nuevas y sorprendentes direcciones", acompañados por el baterista Jay Bellerose, los guitarristas Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell y Buddy Miller, los bajistas Dennis Crouch y Viktor Krauss, junto con el guitarrista Russ Pahl, entre otros sesionistas de primer nivel.

El álbum incluye doce nuevas versiones de canciones de leyendas como Merle Haggard, Allen Toussaint, The Everly Brothers, Anne Briggs, Geeshie Wiley, Bert Jansch, además de otra de la autoría de Plant-Burnett como "High and Lonesome" y el clásico "Can't Let Go', escrito por Randy Weeks y grabado por primera vez por Lucinda Williams.

Para el ex miembro de Led Zeppelin, el proceso de selección del repertorio se fue dando naturalmente mientras iban escuchando discos: "Escuchá esta canción, ¡tenemos que cantar esta canción! Fueron como unas vacaciones, realmente, el mejor lugar para ir y que menos esperabas encontrar".

"Queríamos que conmoviera. Convocamos a otras personas, otras personalidades dentro de la banda, y volver a reunirnos otra vez en el estudio les dio una nueva intimidad a las armonías, sostuvo Krauss, cantante estadounidense de blue-grass y country, que pronto saldrá de gira junto a Plant para presentar el repertorio en vivo.

(Télam)