El legendario vocalista de Led Zeppelin, Robert Plant y la cantante estadounidense Alison Krauss lanzaron "The Roof", su primer álbum juntos en más de catorce años, que interpretarán en vivo en una serie de presentaciones.

El dúo se alió con YouTube para presentar un livestream internacional, junto a una banda estelar en el Sound Emporium Studios de Nashville, donde estrenaron una selección del repertorio en exclusiva para el público de la plataforma y que puede revisitarse a través de los canales oficiales de ambos.

En la fase previa al lanzamiento de Warner Music, Plant y Krauss sorprendieron con la salida de los singles de "Can’t Let Go", "It Don’t Bother Me" y la canción original “High and Lonesome”, escrita por Plant y el productor del álbum, T Bone Burnett.

El jueves pasado compartieron su interpretación del tema de Brenda Burns “Somebody Was Watching Over Me”, como un último anticipo antes de revelar la colección completa con la que esperan repetir el éxito del premiado disco de 2007. (Télam)