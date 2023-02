Tras seis años sin pisar un escenario, la cantante barbadense Rihanna volvió a relucir en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el principal campeonato profesional de fútbol americano en Estados Unidos, que además del juego incluye un show con los más destacados artistas de la industria musical, además de avances de películas y series de las producciones más importantes de Hollywood. Vestida con un mono rojo intenso de Loewe, la intérprete revivió sus mayores éxitos en un escenario con plataformas flotantes

Fue al ritmo de Diamonds, al final del espectáculo, cuando acarició su vientre y dejó entrever que estaba embarazada. Los comentarios en las redes sociales se inundaron de preguntas sobre si era un embarazo o no

Y aunque no necesitaba anunciarlo oficialmente, ya que las cámaras captaron todo, poco después del show su representante le confirmó a The Hollywood Reporter que Rihanna está en la espera de su segundo hijo

La cantante y el rapero A$AP Rocky tuvieron a su primer hijo en mayo del año pasado..El regreso más esperado. En medio del encuentro en el que Kansas City Chiefs venció por 38 a 35 a Filadelfia Eagles, la artista comenzó el set con Bitch Better Have My Money. Luego, hizo un recorrido por sus mayores éxitos como Where Have You Been, Only Girl (in the World), Work, We Found Love, Wild Thoughts, Pour It Up y el remix de Rude Boy

También interpretó dos canciones en las que colaboró con otros artistas como All of the Lights (con Kanye West) y Run This Town (con Jay Z). El show concluyó con sus dos mayores éxitos: Umbrella y Diamonds. Dentro de las curiosidades del gran espectáculo se encuentra el abrigo con el que Rihanna cerró su show: el atuendo rojo es un tributo a su amigo André Leon Talley, uno de los referentes más grandes de la moda y la amistad que los unía. El editor de la revista Vogue falleció el 18 de enero de 2022. Por otra parte, al partido asistieron numerosas celebridades que no sólo fueron a ver el popular campeonato sino también a la apodada como RiRi

Dentro de la lista, en el State Farm Stadium de Glendale se encontraban Bradley Cooper, Paul McCartney, LeBron James, Jason Derulo, Billie Eilish y Adele

Pero la celebridad que más llamó la atención fue Cara Delevingne, quien posó con una remera muy llamativa: "El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol", rezaba. Rihanna estuvo mucho tiempo alejada de los escenarios y sin lanzar discos nuevos, pero no fue para tomarse un descanso sino para dedicarle su tiempo a su empresa de maquillaje

Se trata de una de las marcas más destacadas en el mundo de los cosméticos, la cual tiene como propósito incluir a todas las pieles, desde las más claras hasta las más oscuras, en un mercado donde no hay tanta variedad de tonos para las pieles más oscuras. Y como gran empresaria, utilizó el espectáculo para promocionar su marca de cosméticos Fenty Beauty

La joven se retocó su maquillaje en vivo; fue rápidamente en un descanso, segundos antes de volver a cantar donde se colocó el polvo Invisimatte Blotting Powder

Esto fue muy comentado en las redes sociales, ya que al instante los fanáticos de dieron cuenta de que eran productos de su línea, lo cual se convirtió en un sofisticado método para hacer marketing. Esta actividad convirtió a la artista en una de las mujeres más ricas del mundo. En 2021, la Revista Forbes publicó que posee una riqueza de 1700 millones de dólares, lo que la convierte no solo en la artista más rica del mundo sino también en la segunda mujer más rica del mundo del espectáculo, después de Oprah Winfrey. CO/AMR NA