La estrella pop Rihanna romperá este viernes 28 de octubre un silencio discográfico de seis años cuando salga a la luz "Lift Me Up", tema central de "Pantera Negra: Wakanda por siempre", nuevo filme de Marvel que llegará a las pantallas de nuestro país el 10 de noviembre.

El tema, del que ayer se adelantó un fragmento en redes sociales, fue compuesto por la propia artista, Tems, Ludwig Göransson y el director del filme, Ryan Coogler; y fue grabado en cinco países, según consignan medios especializados de Hollywood.

La canción es un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, protagonista de la primera entrega de esta saga.

"Después de hablar con Ryan y escuchar su dirección para la película y la canción, quise escribir algo que retratara un cálido abrazo a todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, dijo Tems a través de un comunicado.

"Lift Me Up" supone el regreso de la estrella nacida en Barbados, quien no presenta novedades discográficas desde "Anti", de 2016.

Este estreno también llega antes de la presentación de Rihanna en el famoso espectáculo de entretiempo del Super Bowl, la final de fútbol americano, que se disputará el 12 de febrero.

La banda sonora completa de la película, a cargo de Göransson, estará disponible desde el 11 de noviembre.

(Télam)