La cantante barbadense Rihanna formará parte de la la próxima ceremonia de los premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood, el 12 de marzo, en donde interpretará la canción “Lift Me Up” de la película “Pantera Negra: Wakanda por siempre”, de los estudios Disney y Marvel, nominada en las categorías canción original, maquillaje y peinado, efectos especiales, vestuario y mejor actriz de reparto para Angela Bassett.

“Lift Me Up” tiene un diseño sonoro en donde además de Rihanna participaron la cantante nigeriana Tems y el compositor sueco Ludwig Göransson. La letra es obra del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.

La canción de “Pantera Negra: Wakanda por siempre” que interpretará Rihanna luego de su reciente presentación el 12 de febrero en el show de medio tiempos del Super Bowl estadounidense, y que marcó su retorno luego de siete años de ausencia en los escenarios, compite al Oscar con los temas “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”; “Naatu Naatu”, de “RRR”; “This Is Life”, de “Todo en todas partes al mismo tiempo”; y “Applause”, de “Tell It Like a Woman”.

(Télam)