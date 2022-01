Ante el anuncio de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas que, tras tres años sin presentador, los Oscar 2022 volverán a contar con conductor, el artista británico Ricky Gervais se postuló para el rol e incluso bromeó que lo haría gratis "si me dejaran escribir mis propios chistes".

El humorista, director, escritor, guionista, músico y actor de cine y televisión aprovechó una entrevista con The View, reflexionó acerca de la 94ta. entrega de los Oscar y sostuvo que "creo que se me permitiría ser el presentador si hiciera lo que me dicen".

Gervais presentó los Globos de Oro en cinco ocasiones en ceremonias en las que escandalizó con sus atrevidas bromas sobre temas como la pederastia, el colectivo trans o la igualdad de género, recordó un cable de Europa Press.

"Lo mejor de los Globos de Oro fue que me dijeron que podía escribir mis propios chistes, decir lo que yo quisiera. Y eso es demasiado bueno para que un cómico lo rechace. No creo que los Oscar me permitan nunca esa libertad. Y con razón. Creo que se enfadarían", reflexionó.

La gala de los Oscar 2022 contará con Glenn Weiss como director, mientras que Will Packer ejercerá de productor de la ceremonia que conocerá a sus nominados el martes 8 de febrero. (Télam)