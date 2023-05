El reconocido DJ y productor británico Richie Hawtin volverá a visitar el país el viernes 19 de mayo desde las 22, cuando presente su show "From Our Minds" en el espacio Under Club, del barrio porteño de Palermo, donde estará acompañado por una nómina de colegas locales como soporte.

Su regreso se dará en el marco de una gira que comenzó a principios de marzo en la ciudad de Detroit y que continuó en otros puntos de Estados Unidos, circulando un proyecto con el que el músico busca desarrollar y visibilizar a las generaciones más jóvenes en el género electrónico, con la inclusión de colegas del under que traducen los ideales y las formas del techno de los 90 al presente.

En esa línea, Hawtin contará con la presencia de otros DJs argentinos como Jesica Falaschi, Jorge Ciccioli, Julieta Kopp, Not Signal y Sommo, que lo escoltarán a lo largo del extenso set que llevará a cabo en Under Club, ubicado en Cnel. Niceto Vega 5699, para el que ya se pueden conseguir entradas en el sitio web Tkt-Store.com.

Con una carrera de 30 años detrás de las bandejas, Hawtin es uno de los máximos referentes de esta escena, con un estilo que se inició en el techno y el acid para mutar hacia un perfil más minimalista y experimental, con discos publicados bajo su nombre de pila y los seudónimos Plastikman, F.U.S.E y Circuit Breaker.

MIRÁ TAMBIÉN Hilda Herrera festejará sus 91 años con un disco de solo piano editado en Francia

La última vez que el DJ había pasado por el país fue en noviembre del año pasado, con dos fechas en el Hipódromo de Rosario y en La Estación de la ciudad de Córdoba en el marco de su tour South American Electronic Culture, luego de que en abril de 2022 ofreciera dos conciertos en el Luna Park. (Télam)