El multiinstrumentista y compositor Richard Limbo lanzó su segundo disco “Ombú”, integrado por nueve piezas propias que hacen eje en lo instrumental, particularmente en los arreglos de vientos, y en algunas de las cuales se escuchan arreglos vocales como un instrumento más.

“’Ombú’ surgió de una reconexión con la naturaleza y la idea de la finitud, la vida, la muerte y la valoración de todo eso; este álbum viene a darle un sentido a todo lo vivido y también viene a expresar lo universal del lenguaje de la música, tiene raíces de acá y apunta hacia los cielos de todo el planeta”, dijo a Télam el músico.

En ese viaje a las entrañas de Ombú, Limbo está acompañado, entre otros muchos músicos, por Luciana Garófalo en flauta traversa, Juanpa Duran saxo soprano y aerófonos, Matías Veliz en bajo y Damián Bonesi en batería.

El flamante álbum del padre de Lucy Patané es la continuación de “Música Paisajista”, primer álbum del artista, que transita diferentes ritmos de la música popular folclórica, latinoamericana, la música académica y en él aparecen guiños de la improvisación y aperturas armónicas que provienen del jazz.

Richard Limbo nació en la localidad bonaerense de Lanús en 1957, es baterista, guitarrista, bajista, pianista y cantante, arreglador y productor; y además es maestro de dibujo, fotógrafo y realizador cinematográfico.

“Compongo a partir de ritmos, porque principalmente soy baterista me atraen los ritmos latinoamericanos como chacarera, zamba, huayno, baguala y de la zona de Brasil la bossa nova, samba, forró -continuó-. Hay también tambores rudimentales evocando marchas imaginarias y rituales , me atrae el 'no tiempo' y persisto en experimentar con sonidos acústicos, alejándome de lo eléctrico, buscando lo natural”, describe el músico acerca de sus búsquedas estéticas. (Télam)