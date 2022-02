El pianista Richard Clayderman, uno de los más renombrados en el mundo en las últimas décadas, lanzó hoy su interpretación del clásico de Ed Sheeran "Perfect Symphony".

Esta versión, que ya se puede escuchar en las diferentes plataformas, sirve como antesala al lanzamiento de "Forever Love", el álbum que el músico francés publicará el próximo 25 de febrero.

"Ansiaba encontrar una forma de grabar una canción de Ed Sheeran; es un artista tan maravilloso, sus canciones son universales. ¡Cuando lo vi en el Stade de France en 2018 fue el concierto más increíble! Y cuando escuché 'Perfect Symphony' por primera vez, pensé que sería una interpretación maravillosa solo con el piano. Quién sabe, tal vez algún día podamos interpretarla juntos", dijo el pianista en un comunicado.

"Forever Love" también incluirá interpretaciones de clásicos modernos de Elton John, Lionel Richie y Coldplay, junto con piezas como "The Waltz of the Flowers" (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) y "The Radetzky March" (Johann Strauss).

Formado en el Conservatorio de París, en su Francia natal, Clayderman ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo y ha grabado más de 1.400 canciones. (Télam)