La youtuber pampeana Marie Sindo, que revolucionó las redes sociales con su mirada deconstructiva sobre la decoración, explicó en el podcast de Télam Radio, por qué se viralizó su concepto de "decoración real para casa reales".

"Creo que caló hondo porque es un discurso que estaba habitando en la comunidad pero no había nadie que lo planteé de la manera en que yo lo planteo. Puse una camarita y me puse a hablar de un montón de cosas que mucha gente pensaba y por ahí no lo ponía en palabras o no lo estructuraba en su narrativa. Lo cierto es que habitar casas habitamos todos y por ahí ese modelo de decoración que se venía planteando no interpelaba a la gente", señaló a Télam Radio.

La creadora del perfil -tiene más de 37 mil seguidores en Instagram- aconsejó: "Siempre digo que la decoración es un plato que se sirve frío porque muchas veces está la idea de cuando ves una foto estática decís 'ay, qué lindo, lo quiero tener ya'. Y por ahí tenés guita para comprarte un solo adorno y la verdad es que no cambió. Bueno la decoración es un proceso que lleva tiempo; el consejo es darse tiempo para estructurar un estilo de casa y pensar como quisieras habitar tu propio hogar."

Y agregó: "Nosotros vivimos en un sistema que funciona a través de la influencia a partir de la repetición y digo decoración de Interiores como digo comida, ropa, música, series".

Para Sindo, "el sistema económico funciona así, a nosotros nos dicen "esto es lindo" y si lo vemos muchas veces quizás lo queremos copiar. En la Argentina la voz del discurso de la decoración siempre la tuvo una sola parte de la población y como tal no representa al total. Lo que intento plantear es que la decoración de la casas tiene mucho que ver con habitar una vida más linda no solamente una casa".

Consultada por su estilo televisivo y provocador, la youtuber dijo: "Muchos me preguntan si es que hablo así en vivo y en directo de la misma manera que lo hago en Youtube porque no lo pueden creer. Yo soy yo y siempre fui yo, lo que ven es lo que ve mi novio, mis padres y amigos. Toda la vida inventé palabras, incluso hay muchas que las digo en la intimidad y no en la cámara porque quiero preservarlas".

Además adelantó que este año lanzará su primer libro, "Tu Casa más linda".

"Estoy por sacar un libro sin editorial, hecho por mi, que es una guía didáctica para entender el gusto propio y maneras de comprar estratégicamente. También estoy pensando en hacer Twitch y un montón de cosas que van a contribuir a que se amplíe el proyecto", señaló.

La comunicadora reside en Barcelona y contó de su nuevo cambio: "Hace unos meses me instalé y estoy mamando cómo se vive en España, se convive con el paso del tiempo de una manera más armónica, por ejemplo vas a diez cuadras de mi casa y hay una ruina romana, un edificio modernista, alguno de tipo medieval y eso me parece maravilloso; eso también se ve en las casas y la manera en que la gente vive. Mirar desde un lugar holístico las sociedades me parece fascinante".

Conducción y producción: Alelí Alegría Cuba

Edición: Lucila Bidondo

Enlace a Spotify:

https://open.spotify.com/episode/7hg7QBMmGcCzOXPlztOAZO?si=2vf0PHEzQo267FPGGuvPSA&dl_branch=1