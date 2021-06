Reporchat, el podcast de entrevistas en línea de Télam Radio, conversó con la cantante y compositora colombiana Ivonne Guzmán, quien luego de anunciar en redes sociales su embarazo, habló por primera vez sobre esta nueva etapa, a la cual definió como "una de las más locas y excitantes" de su vida.

Aunque aclaró Guzmán: "Siendo sincera, antes de quedar embarazada no me veía maternando. Siento que transité ambos caminos; primero no tener el deseo de ser madre y una vez que me enamoré me cambió la perspectiva. Tuve la necesidad de plasmar el amor que estoy viviendo."

La ex Bandana supo alzar su voz durante la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina.

En diálogo con el ciclo Reporchat aseguró: "La clave es el deseo de querer ser madre, tomar la decisión consciente. El poder de decidir nos da soberanía sobre nuestros cuerpos. Busqué este embarazo y fue de las cosas más maravillosas que me pudieron pasar pero hay que pensar también desde lo opuesto, lo que puede llegar a ser transitar todo lo que significa estar embarazada ya que no es todo color de rosa".

"Soy feminista desde antes de saber el significado del feminismo. Ya sentía todo esto por lo que luchamos, la necesidad de poder salir de un molde y de expresarme como soy más allá de las expectativas que se tienen de una mujer y más allá de que fui criada como una hija del patriarcado. Caí en patrones machistas y patriarcales a lo largo de mis relaciones y de mi vida, aprendí de ello y atravesé el camino de la deconstrucción intuitivamente. Algo dentro mío sabía que eso no era lo que me iba a hacer feliz ni a desarrollar la mejor versión de mi", reflexionó a excorista de Ricardo Montaner.

La voz femenina de La Delio Valdez, una de las orquestas de música tropical más escuchadas de Latinoamérica, se refirió a la crisis que atraviesan los y las trabajadores de la música.

"La industria musical sufrió un cambio muy fuerte a raíz de la reproducción de música en streaming. En la Argentina falta un camino largo por recorrer, ya que está costando adaptarse y regularlo. Como músiques independientes es importante estar informado para tener autonomía y elegir lo que querés en tu carrera. Los derechos que nos pagan las plataformas digitales son un chiste", señaló en otro pasaje de la entrevista de Télam Radio.

