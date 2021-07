La comediante Fernanda Metilli habló con el podcast de entrevistas en línea de Télam Radio, sobre su regreso al teatro presencial con "Las chicas de la culpa", la cual protagoniza junto a Malena Guinzburg, Connie Ballarini y Natalia Carulias en el Paseo La Plaza todos los viernes a las 21.

"Estamos felices y agradecidas porque ya tenemos funciones agotadas en presencialidad hasta mitad de Agosto. Súper agradecidas porque sabemos lo que significa en este momento y además con la ventaja de transmitir también por Streaming es maravilloso porque se juntan tres amigas a vernos o se conectan desde cualquier lugar del mundo. Nos mandan fotos parejas de todas las edades, desde pibas muy jóvenes hasta parejas grandes de 60 a 70 años", dice Metilli a Télam Radio.

La actriz puntualizó sobre el secreto del boom de la obra dirigida por Fernando Sanjiao y Diego Scott que se convirtió en una de las más vistas de 2020. "Lo que más prende en la gente y por eso nos siguen tanto -señala- es la juntada con amigas. No estábamos acostumbrados a ver previas de amigas porque siempre fueron las de hombres hablando de esos temas, vernos en el desparpajo absoluto es también la realidad de muchas mujeres, ahí es donde generamos la empatía porque es todo genuino".

Metilli celebra la conquista de derechos para las mujeres y diversidades en la Argentina: "Siempre decimos con las comediantes que loco y que agradecidas de ser parte de esta cambio y a su vez que responsabilidad enorme que se agradece. Cuando vos te pronuncias a favor de algo como la legalización del aborto obviamente que vienen todos los que están en contra. Llega un momento en el que la tibieza no está buena y está bien pronunciar la idea y especificar donde estás parada".

"En mi caso -añade- estoy agradecida de estar en pleno cambio, yo nací en el 84 y siento que agarré todos los cambios. Hoy estamos laburando en lugares que eran plenamente machistas y ahora ves el esfuerzo que hacen algunas personas por no serlo porque entendieron que está mal y creo que esa es la parte más grande el laburo de los que vivimos en esta era".

La actriz e influencer a la que siguen más de 650 mil cuentas en instagram se refirió a lo bueno y malo de las redes sociales.

Dice: "Para mi son una venta más para mostrar todo lo que hacemos con una gran libertad en comparación de cualquier otra forma o de los medios tradicionales. Amo instagram que es la red con la que más cómoda me siento. Porque ahí una es libre de mostrar el humor que te gusta como también de ver y consumir el humor o contenido que te guste. Lo que no me banco es el bardeo, me cuesta comprenderlo porque yo no lo haría pero también entiendo que es parte del juego que todos pueden opinar".

La standapera que hizo reír a millones de personas con su viral "Sonido de playa" confiesa qué la divierte: "Siempre me río con cualquier contenido que hagan mis amigas: Male (Guinzburg), Connie (Ballarini) y Nati (Carulias).Me distraigo mucho mirando pelis de dibujitos desde "Sherk" a "La Era del Hielo" o cosas que sean livianas de humor pero que distraigan en ese momento. Me miré todos los videos de Verónica Llinás en redes porque ella me parece fabulosa desde que estaba con Antonio Gasalla".

Al ser consultada sobre qué mandaría a la papelera de reciclaje dice: "De una la agresión, el maltrato y el abuso de poder en cualquier contexto. Me cuesta mucho lidiar con eso, cuando veo alguna actitud de esas tres me levanta la tapa del cerebro, lo tengo que decir. Hago saber cuando algo no me gusta".

Enlace Spotify:

https://open.spotify.com/episode/73Wc6Vtgo3TBVyTGlad2wj?si=AKoDb_-nS-CaX_BV_hYezQ&dl_branch=1