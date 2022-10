"Outer Range", serie western sobrenatural que vio la luz en abril pasado a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video y que cuenta con el protagónico del actor estadounidense Josh Brolin como el hosco y curtido patriarca de un rancho ganadero de Wyoming, fue renovada para una segunda temporada que ya se encuentra en etapa de preproducción.

Según confirmó el sitio especializado Variety, el productor y guionista Charles Murray -que viene de trabajar en otras tiras como "Luke Cage", "Star Wars: The Clone Wars" y "Sons of Anarchy"- se sumará en esta entrega como showrunner, rol que antes ocupó Brian Watkins.

Brolin, reconocido por una diversidad de papeles que van desde su recurrente trabajo a las órdenes de los hermanos Coen hasta el megalómano Thanos en la saga cinematográfica de Marvel, volvió con esta producción a un terreno conocido para él, principalmente por su paso en la multipremiada “Sin lugar para los débiles” (2007) y en su versión del clásico “Temple de acero” (2010), junto a otros títulos como la serie “Into the West” (producida por Steven Spielberg en 2005), “Jonah Hex” (2010) y “Sicario” (2015).

En la serie interpreta a Royal Abbott, un ranchero que está a punto de ver cómo se viene abajo toda su realidad, atravesada por una enemistad transgeneracional con sus vecinos millonarios, los Tillerson, que quieren quedarse con su porción de tierras, y por la desaparición de su nuera, Rebecca (Kristen Connolly).

De pronto, toda la narrativa se subvierte a partir de un misterio de corte sobrenatural en la forma de un inmenso agujero oscuro en el medio de su territorio, que parece no tener fondo y en el que todo lo que cae o es arrojado ahí desaparece.

"Uno de los elementos que me convocaba es por supuesto el haber crecido en un rancho y haber leído de chico a Ray Bradbury e Isaac Asimov, y la certeza de que no tenés que vivir en esta realidad todo el tiempo. Que la literatura te puede llevar a otro lugar. Todas estas cuestiones entraron en juego, pero es todo un gran experimento; me gustan las historias que te sacan de lo conocido, especialmente en un género tan específico como el western", había contado Brolin en diálogo con Télam de cara al lanzamiento de la serie.

Además, comentó que le atraía "poder interpretar un personaje que fuera tan falible, vulnerable y reprimido, pero que todo eso no se viera necesariamente en el exterior".

"Royal es el prototipo de hombre alfa, y es interesante ver que se quiebre un hombre que tiene esa clase de fachada, que desafíe la idea que tiene de sí mismo", dijo.

"Lo que sea que esté pasando una sociedad en un momento resuena mejor en cierto género. Y por alguna razón el género western representa tiempos más simples. Sea cierto o no, no tiene importancia, y entiendo el anhelo por tiempos más sencillos. Esta idea de integridad, de que si alguien te hace un daño las consecuencias son casi inmediatas y muy tangibles. Y no vivimos en tiempos así ahora; vivimos en un caos total, en el que todo tiene resultados imprevistos", agregó el actor en esa ocasión. (Télam)