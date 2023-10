La aclamada seria de comedia y misterio "Only Murders in the Building", protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez como un trío inesperado de investigadores de crímenes reales ocurridos en su edificio de Nueva York, fue renovada para una cuarta temporada días después del lanzamiento del último episodio de su tercera entrega.

Cocreada por el propio Steve Martin junto a John Hoffman -conocido por "Grace and Frankie"-, la tira que en Argentina puede verse por la plataforma Star+ se aseguró una continuación más después de una tanda que tuvo la participación especial de la multipremiada Meryl Streep como parte del entramado de sospechas de esta ocasión, desatado tras el homicidio de la estrella de Hollywood Ben Glenroy, encarnado por Paul Rudd, a horas de debutar en Broadway.

Tras un debut en 2021 que pronto la convirtió en una de las mejor recibidas por el público y la crítica en la oferta del streaming, gracias a la química entre sus protagonistas y su balance entre los elementos más clásicos y eficientes del género de misterio con un humor cínico y paródico, que se ríe del snobismo de la Nueva York acomodada, de la por momentos ridícula convivencia en un edificio y, especialmente, del furor que existe en Estados Unidos por los podcasts sobre crímenes verídicos y las decenas de documentales que los registran.

Con nominaciones en los Critics' Choice Awards, los Globos de Oro, los Emmy y los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, "Only Murders in the Building" también cuenta con Michael Cyril Creighton, Da'Vine Joy Randolph, Jackie Hoffman y Ryan Broussard como parte recurrente del elenco. (Télam)