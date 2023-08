"And Just Like That...", la serie que continúa la historia de la icónica tira de fines de los 90 "Sex and the City" y que sigue las vidas de los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis ya transitando los cincuenta y tantos, fue renovada para una tercera temporada a días del final de su segunda entrega, cuyo último episodio podrá verse en HBO Max desde este jueves.

A lo largo de estas dos tandas, la producción dio continuidad a las vivencias del trío conformado por Carrie, Miranda y Charlotte, mientras atraviesan distintas experiencias personales, profesionales, familiares y amorosas como mujeres en la Nueva York actual, dentro de un nuevo contexto en relación a los roles de género y al discurso social sobre el sexo y lo afectivo.

"Estamos encantados de compartir que, desde el lanzamiento de la segunda temporada, 'And Just Like That...' ocupa el puesto número uno entre las Max Originals en general y es la Max Original de regreso más vista hasta la fecha", comentó la jefa del área de Contenido original de la plataforma de streaming.

En ese sentido, la ejecutiva agregó que "a medida que nos acercamos al esperado final de esta temporada, brindamos por Michael Patrick King y su magnífico equipo de guionistas, productores, elenco y equipo que continúan cautivándonos, 25 años después, con amistades dinámicas e historias envolventes", en referencia a quien escribió y realizó ambas secuelas cinematográficas de "Sex and the City", estrenadas en 2008 y 2010.

Justamente, King ya adelantó que él y sus colegas de producción están "emocionados por pasar más tiempo en este universo, contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes con los que podemos identificarnos y que son interpretados por estas increíbles actrices y actores".

La segunda temporada de "And Just Like That..." contó en su elenco con el regreso de Evan Handler, David Eigenberg y la intérprete mexicana-estadounidense Sara Ramírez como Che Díaz -el primer rol de género no binario incluido en la franquicia-, junto Sarita Choudhury como Seema Patel, Nicole Ari Parker como Lisa Todd Wexley y Karen Pittman como la profesora Nya Wallace.

Mario Cantone, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton y John Corbett completan el reparto de esta entrega, que también tuvo a Victor Garber, Candice Bergen y Tony Danza en participaciones especiales y a la cuarta integrante histórica del grupo protagónico, Kim Cattrall, quien apareció en el primer episodio como la memorable Samantha Jones, años después de mantenerse alejada de la marca desde que trascendieron sus críticas a los ejecutivos de la serie original y los conflictos que existen con sus excompañeras de pantalla.

Emitida durante seis temporadas entre 1998 y 2004, "Sex and the City", basada en el libro homónimo de Candace Bushnell y creada por Darren Star para la señal premium HBO, mantiene todavía una importante masa de fans que permitió a la plataforma propiedad de WarnerMedia planificar este regreso.

La serie seguía al mencionado grupo de amigas en sus 30, navegando el universo de las citas, el sexo, el amor, el trabajo y el cosmopolita modo de vida neoyorquino. (Télam)