André Rieu, el famoso violinista holandés que llevó a niveles de masividad los valses de Johann Strauss, regresará a la Argentina para ofrecer un concierto el 17 de octubre en el porteño estadio Movistar Arena.

Al frente de una orquesta de más de 60 músicos que lleva el nombre del famoso compositor vienés, el exitoso artista pondrá en escena su colorido espectáculo, en donde además de las clásicas tonadas, abunda el humor y las complicidades con el público.

Tal como se pudo ver en su última visita a nuestro país, en 2018, en el Luna Park, en los shows de André Rieu se interpretan las creaciones más famosas de Johann Strauss, pero también canciones de musicales como “El Mago de Hoz” u óperas como “Madame Butterfly”; y temas populares como “Cielito lindo”, “Hallelujah” de Leonard Cohen, “Tutti Frutti” de Little Richard, y “Can't Stop Falling in Love”, la balada popularizada por Elvis Presley, entre otras.

Todo esto en un colorido show en el que hay pequeñas coreografías, algunos recurrentes gags y largas alocuciones del propio Rieu, quien narra historias alusivas a cada una de las composiciones que se interpretan o a la orquesta que lo acompaña.

Esta variedad y dinámica le valió al violinista una gran popularidad, con masivos conciertos alrededor de todo el mundo, en donde las audiencias bailan y corean los famosos vals clásicos.

"Es cierto que en la mayoría de las orquestas están siempre todos muy serios. Creo que no hay necesidad que sea así. A mí, la gente me escribe cartas y me cuenta que necesita dos semanas para `bajar´ luego del concierto y eso me hace feliz porque es exactamente lo que busco. Quiero llegar al corazón de la gente, hacerla feliz, hacerla llorar. En definitiva, emocionarla. Y eso es lo que hago", dijo Rieu a Télam en una entrevista realizada en 2017 en Chile.

Las localidades para esta nueva actuación en la Argentina están disponibles a través del sitio www.movistararena.com.ar. (Télam)