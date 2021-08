La actriz y productora Reese Witherspoon vendió su compañía por 900 millones de dólares y, así, se convirtió en la actriz con mayor poder adquisitivo del mundo, publicaron hoy medios estadounidenses.

Según el medio The Wall Street Journal, el fondo de inversiones Blackstone pagó USD 900 millones por la productora Hello Sunshine, la empresa fundada por la oscarizada intérprete en 2012 y que cuenta en su catálogo por producciones como "Big Little Lies", emitida por HBO.

Entre las películas producidas por la casa productora se encuentran "Salvaje", del director Jean-Marc Vallée; "Perdida", de David Fincher; "Dos locas en fuga", de Anne Fletcher, y "Lucy in the Sky", de Noah Hawley.

Además, hay otras tres cintas contratadas por Netflix, las cuales todavía no tienen fecha de estreno.

Para plataformas y televisión, además de la exitosa serie "Big Little Lies", Hello Sunshine produjo y tiene en carpeta una decena de producciones para firmas como Hulu, Amazon y Netflix, entre otros.

A su vez, a trabajado con Facebook Watch en tres series web y es propietaria de tres podcasts.

Sin embargo, Witherspoon no se alejará de la empresa, sino que continuará en el Consejo Ejecutivo de la misma y formará parte de las decisiones.

Según la revista Forbes, la actriz cuenta con una fortuna que estima en más de 400 millones de dólares, luego de desembolsar 120 millones por la venta de la productora.

(Télam)