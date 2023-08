En el marco de la reedición de la discografía completa de Enrique "Mono" Villegas, se publicó en formato CD el disco "Encuentro", una famosa grabación del recordado pianista argentino junto al saxofonista Paul Gonsalves y al trompetista Willie Cook, integrantes de la orquesta de Duke Ellington.

El material cuenta con una base rítmica conformada por el contrabajista Alfredo Remus y el baterista Eduardo Casalla y fue grabado en una sesión nocturna en los estudios Ion llevada a cabo el 15 de septiembre de 1968.

La historia de esta grabación se remonta la gira que ese año realizó Duke Ellington por nuestro país, oportunidad en la que Villegas se reencontró con Goncalves, a quien había conocido en Nueva York.

La participación del saxofonista en la grabación fue aprobada por el propio Ellington, quien además autorizó que Cook también fuera de la partida.

MIRÁ TAMBIÉN Gran Turismo supera por poco a una Barbie que sigue haciendo historia

El repertorio del disco reeditado por RP Music incluye "Perdido"; "St. Louis Blues", considerado por el Mono como el himno del jazz; una pieza compuesta por Goncalves a homenaje a nuestra ciudad titulada "Blues for B.A:"; "I Cover the Waterfront"; "Just Friends"; "I Can´t Get Started"; y un medley conformado por "Gone With the Wind", "Tenderly" y "Ramona".

Esta nueva edición incluye tres bonus tracks grabados en 1972 en una reunión de amigos en las que Villegas interpretó "Lullaby of the Leaves", una improvisación que tituló "Blues en Do" y "Nobody Knows the Trouble I´ve Seen".

Este lanzamiento es el cuarto de una serie de ocho títulos producidos por Alfredo Radoszynski que forman parte de estos relanzamientos en CD. (Télam)