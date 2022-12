Iggy Pop, The Strokes y The Mars Volta son parte de las bandas que acompañarán a Red Hot Chili Pepers en sus giras por América del Norte y Europa, según reveló hoy la banda californiana.

En concreto. The Strokes, St. Vincent, The Mars Volta, Thundercat y City and Color abrirán en la gira que comenzará en marzo en América del Norte, mientras que. Iggy Pop and The Roots se unirá en las fechas europeas y King Princess tocará en una serie de espectáculos en ambas etapas de la gira de 23 fechas.

El anuncio se produce después de que la banda lanzara un par de álbumes que encabezaron las listas de rock en 2022, "Unlimited Love" y "Return of the Dream Canteen".

Además, la banda terminó recientemente su gira más grande hasta el momento, con 40 fechas en estadios.

Si bien no confirmó shows en Sudamérica, el mes pasado, el baterista del grupo, Chad, subió un video a Twitter en el que, respondiéndole a un usuario, anunciaba que el grupo visitará el Argentina en 2023. El último concierto de los liderados por Anthony Kiedis en el país fue en 2018.

(Télam)