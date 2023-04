La actriz Betiana Blum, una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, será distinguida por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires como "Personalidad destacada" en un acto que se realizará este miércoles a las 15.30 en el Salón Dorado.

Maestra de actuación, directora, guionista, protagonista de hitos como la película “Esperando la carroza”, de Alejandro Doria, o la telenovela “Rosa de lejos”, dirigida por María Herminia Avellaneda, atraviesa un gran momento en su carrera, que la encuentra plena y agradecida.

La intérprete viene de protagonizar junto a Sergio Surraco hasta hace poco exitosas temporadas “La pipa de la paz”, una comedía de Alicia Muñoz que ella misma dirige.

“La verdad es que yo no tengo más que agradecimiento por el amor que recibo de la gente, cada persona que me cruzo siempre se les ilumina la cara, me dice cosas hermosas”, dijo en charla con Télam consultada sobre como recibe el cariño del público.

(Télam)