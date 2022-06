El popular comediante estadounidense Bill Cosby podría verse obligado a resarcir con hasta ocho millones de dólares a una supuesta víctima suya de violación en los `70, cuando era menor de edad, si un jurado de doce personas en Santa Mónica que comienza a deliberar hoy tras escuchar testimonios durante dos semanas lo declara culpable.

Se trata de una demanda presentada por Judy Huth, de 64 años, contra el actor, a quien acusa de haberla llevado a una fiesta en la Mansión Playboy y haberla forzado a realizarle prácticas sexuales en 1975, cuando ella era menor de edad.

Tras dos semanas de juicio, el abogado de la mujer, Nathan Goldberg, pidió para su defendida una indemnización de cuatro a ocho millones en total, según consigna el sitio especializado Variety.

"Él no ha pagado por lo que hizo. Se ha salido con la suya", expresó el letrado, a la hora de justificar el pedido de resarcimiento económico.

MIRÁ TAMBIÉN Actividades musicales y teatro para el fin de semana

Esta demanda había sido presentada en 2014 pero la defensa del comediante logró demorar su tratamiento a través de distintos artilugios.

Cabe recordar que Cosby cuenta con decenas de acusaciones de abuso sexual y en todos los casos se destaca que aprovechaba el cariño del público y su imagen familiar para atacar a sus víctimas.

Ante este panorama, la abogada del actor, Jennifer Bonjean, pidió al jurado dejar de lado los otros casos y concentrarse en "la poca credibilidad" del relato ofrecido por Huth sobre los hechos ocurridos en 1975.

“Hacer lo correcto no siempre es popular, y hacer lo que es popular no siempre es correcto. No voy a dar crédito a la historia de alguien simplemente porque vivimos en tiempos en los que 'si ella lo dice, debe ser verdad'. No. Los medios pueden hacer eso, y lo hacen”, expresó la defensora.

MIRÁ TAMBIÉN Lidia Borda y Ariel Ardit agregaron funciones en el Tasso por localidades agotadas

En el mismo tono, Bonjean cuestionó la demora de la supuesta víctima en hacer la denuncia, dejó entrever que solo busca dinero alentada por los otros casos que salieron a la luz e intentó demostrar que hubo consentimiento.

Para ello, se basó en algunas imprecisiones en el relato de la víctimas, que su representante legal minimizó por la gran cantidad de tiempo que había pasado; en el hecho de que ya había habido un encuentro sexual entre ambos previamente; y hasta intentó mostrar una foto de la época para remarcar que la apariencia de Huth en ese entonces no difería demasiado de las de cualquier "conejita" de Playboy.

“Estas son mujeres jóvenes que no se presentaron como niñas o incluso jóvenes adolescentes”, dijo Bonjean, mostrando fotos de la época. “Se parecían a muchas otras mujeres jóvenes en la Mansión Playboy”.

Sin embargo, la parte acusadora recordó que Cosby le había dicho a Huth que en caso de que le preguntaran dijera que tenía 18 años, a la hora rebatir el argumento que el actor desconocía la verdadera edad de la joven.

"¿Cuál es la razón por la que la llevó allí? ¿Estaba buscando nuevos amigos para hacer? Estaban allí porque él quería tener relaciones sexuales y no le importaba si eran menores de edad o no”, exclamó el abogado de la demandante.

En las dos semanas que duró el juicio oral, desfilaron algunas testigos de parte de la acusación, en tanto que Cosby no asistió en ningún momento y solo se difundió un video en donde daba su versión de los hechos.

También se pudo ver un testimonio de 2016 de Hugh Hefner, el fallecido dueño del imperio Playboy, en el que aseguraba que nunca había visto a Cosby con menores de edad y que no permitía la presencia en la famosa casa de chicas que tuvieran menos de 18 años.

Ahora el jurado deberá decidir en los próximos días, aunque no se informa sobre los plazos, y para que haya un veredicto deberán coincidir nueve de los doce integrantes de este cuerpo. (Télam)