Rata Blanca formará parte del mega show de Mötley Crüe y Def Leppard en Argentina. La banda de heavy metal y rock más importante del país llevará sus clásicos y grandes éxitos para sus fanáticos. Además, como una de las bandas más importantes de este género en español, iniciarán una gira nacional e internacional. Rata Blanca está liderada por Walter Giardino (guitarra) acompañado por Adrián Barilari (voz), Fernando Scarcella (batería), Pablo Motyczak (bajo) y Danilo Moschen (teclados)

El mega show de Mötley Crüe y Def Leppard en Argentina será el próximo 9 de marzo en Parque Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires. Las bandas llegan al país a presentar su gira en conjunto "The World Tour". Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir a través de Entrada Uno. Además, hay paquetes especiales para los más fanáticos. Los Vip Packges son: Mötley Crüe "Feelgood" Merchandise (que incluye entrada al concierto y voucher de 75 dólares canjeables en la tienda online de Mötley Crüe) y Def Leppard Premium Package (entrada prioritaria al concierto, merchandise exclusivo de la banda, oportunidad de comprar merchandising sin hacer cola, credencial laminada conmemorativa, entrada VIP, y VIP host in situ)

"Después de volver por fin a la carretera el pasado verano, estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, incluyendo fechas especiales en América!", expresó Joe Elliot (voz) integrante de Def Leppard junto a Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería). "La pasamos increíble tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar para llevar el espectáculo alrededor del mundo con The World Tour en 2023

Crüeheads: prepárense porque tenemos unas cuantas fechas increíbles preparadas para ustedes!", Informó Mötley Crüe, compuesto por Vince Neil (voz), Nikki Sixx (bajo), Tommy Lee (batería) y Mick Mars (guitarra), en un comunicado en conjunto.