La banda de metal alternativo estadounidense Rage Against The Machine anunció hoy la cancelación de su gira europea por recomendación médica del cantante Zack de la Rocha, luego de que su pierna se lesionara hace un mes en medio de una presentación.

El tour europeo debía comenzar el próximo 24 de agosto en Edimburgo y concluir el 19 de septiembre en Praga, pero el conjunto anunció en su cuenta de Instagram sobre el cambio de planes.

"Por recomendación médica, se le indicó a Zack de la Rocha que no continúe con la gira europea de Rage Against the Machine. La banda concluirá su tour en el Madison Square Garden hoy, mañana y el 14 y luego Zack debe volver a su casa a hacer reposo y rehabilitación", sostuvo el conjunto.

La comunicación agregó que "los tiempos de vuelo y el riguroso itinerario que la banda iba a tener en Europa simplemente son demasiado riesgosos para que de la Rocha complete su recuperación".

El 11 del mes pasado, el cantante debió retirarse brevemente en medio de un recital en Chicago con ayuda de sus colaboradores y volvió para completar la presentación sentado en un monitor del escenario.

"No sé qué le pasa a mi pierna ahora mismo, pero ¿saben qué? Vamos a seguir con esto. Si es necesario voy a arrastrarme a lo largo de este escenario, pero esta noche vamos a tocar para todos. Venimos de demasiado lejos", había dicho De la Rocha al público en esa ocasión. (Télam)