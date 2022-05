La actriz y cantante estadounidense Rachel Zegler, conocida por tener el rol principal en la reciente remake de "Amor sin barreras" de Steven Spielberg, será la protagonista de "The Ballad of Songbirds and Snakes", la precuela de la saga "Los juegos del hambre".

El proyecto está en proceso de adaptación a partir del libro homónimo de 2020 de Suzanne Collins, que ocurre décadas antes de las aventuras retratadas en sus novelas de "Los juegos del hambre, por lo que Jennifer Lawrence no aparecerá en la precuela.

Zegler, ganadora el año pasado de un Globo de Oro por "Amor sin barreras", fue confirmada hoy por los medios especializados de Hollywood para protagonizar "The Ballad of Songbirds and Snakes", ambientada en la época de Coriolanus Snow, un niño ambicioso que luego se convierte en el tiránico líder del distópico país Panem.

Anteriormente, se anunció que ese rol lo encarnará Tom Blyth, conocido por actuar en las series "La Edad Dorada" y "Billy the Kid".

En la próxima película, un Snow de 18 años es elegido para ser el mentor de Lucy Gray, tributo femenino del empobrecido distrito 12 durante la décima edición de los juegos del hambre.

Al igual que en las cuatro películas de la saga, el violento evento televisado selecciona aleatoriamente a dos adolescentes de cada distrito para pelear hasta la muerte.

En la novela, la modesta Lucy Gray llama la atención de todos al cantar durante una ceremonia por su talento y carisma, por lo que Snow cree que podrá usarla como una ventaja para ganar los juegos.

La contratación de Zegler para encarar la relevancia vocal de su nuevo personaje no causó sorpresa luego de destacarse cantando como María en la última película de Spielberg. (Télam)