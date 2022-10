El programa de coproducción cinematográfica Proyecta 2022, organizado por Ventana Sur, el Marché du Film de Cannes y el Festival de San Sebastián, eligió 15 proyectos cinematográficos en busca de coproducción.

Proyecta 2022 se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre próximos en el marco de Ventana Sur, el mayor mercado audiovisual latinoamericano, que organizan en forma conjunta Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Marche du Filme de Cannes y que reúne en el país a productores, programadores, distribuidores y realizadores de todas partes del mundo.

Sobre un total de 172 propuestas, la selección está compuesta por doce proyectos latinoamericanos, procedentes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, y Venezuela, y tres europeos, que buscan establecer acuerdos de coproducción entre Europa y América Latina con el objetivo de completar su financiación y encontrar nuevos socios.

La quinta edición de Proyecta, que se celebrará de manera presencial y online en el marco de Ventana Sur, consistirá en una sesión de "pitchings" a cargo de las productoras de cada uno de los proyectos y de citas presenciales "one on one" en busca de socios. Los proyectos tendrán también posibilidad de concertar citas online el 6 de diciembre.

MIRÁ TAMBIÉN Nominaciones a premios internacionales para producciones de la TV Pública

Los proyectos argentinos seleccionados son "1982" de Sebastián y Nicolás Carreras, y "Los hermanos Freiman" de Nicolás Shujman. (Télam)