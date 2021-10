La siguiente es la agenda, desde hoy y hasta el próximo miércoles, de los contenidos destacados que emitirán los medios públicos, elaborada por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación.

AGENDA MEDIOS PÚBLICOS

Semana del 14 al 20 de octubre.

JUEVES 14 DE OCTUBRE

TELAM - https://www.telam.com.ar//

MUNDO A UN CLIC

Talara, el primer videojuego argentino creado íntegramente por mujeres

Sus creadoras detallan la historia detrás del juego que sumerge a sus usuarios en un viaje introspectivo.

https://www.telam.com.ar/tags/24231-el-mundo-a-un-clic/noticias

AVANT-PREMIERE DE CATO

El freestyle llega a los cines con el trapero Tiago PZK

https://www.telam.com.ar/notas/202110/571588-avant-premiere-cato-tiago-pzk-pelicula-cine-nacional-ajaka-trap-musica-urbana.html

EFEMÉRIDES: LA HISTORIA AL DÍA

Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.

https://www.telam.com.ar/tags/2032-efemerides/noticias

GILDA: CORAZÓN DE PUEBLO - TÉLAM RADIO

Myriam Alejandra Bianchi, conocida por todos como Gilda, le preguntó una vez a Juan Carlos "Toti" Giménez, su director musical, cuando iba a ser popular, él le contestó "el día que una hinchada de futbol cante tus canciones". Gilda traspasó las fronteras de los estadios y le puso música a las marchas por el #8M, centenares de versiones de sus canciones suenan en todas las fiestas y en todas los hogares; es poster, remera, bandera y vincha. A sesenta años del nacimiento de esta enorme cantante popular, desde Télam Radio, te invitamos a conocer su carrera artística a pura cumbia.

https://open.spotify.com/episode/5gW8aUa5ykRrU0dtekiyKu?si=0-tDf07_RaKe4x7zrJ1Uaw&utm_source=copy-link&dl_branch=1

GUARDAPARQUES NACIONALES: CUANDO LA NATURALEZA HACE HISTORIA - TÉLAM RADIO

Gabriel Willink, Natalia Alonso y Joel Zambrano son guardaparques nacionales y trabajan en la conservación de nuestras áreas protegidas. En este nuevo episodio te invitamos a recorrer el país a través de sus historias.

https://open.spotify.com/episode/503z6Myj0lAR57EvGvWJro?si=PJacay2-RzioxvmUZcWlsg&utm_source=copy-link&dl_branch=1

CONTAR - https://www.cont.ar/

ESTRENO. DESIGUALES

El programa de la TV Pública que conducen Luli Trujillo y Pablo Caruso ahora disponible en la plataforma Contar. El ciclo está dedicado a pensar sobre temas que nos afectan cotidianamente como la desigualdad, la pandemia, la meritocracia o las fake news; con informes y la palabra de invitados/as especiales de diversos ámbitos.

https://www.cont.ar/watch/66e90096-9b57-404c-bb06-2589525d1cb4

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

ELIMINATORIAS QATAR 2022

17.30 hs. Previa. Colombia vs. Ecuador

18.00 hs. Partido. Colombia vs Ecuador

Relatos: Gustavo Kuffner. Comentarios: Miguel Osovi. Participación: Germán Berghmans.

20.00 hs. Previa Argentina vs Perú.

Sergio Goycochea, Ángela Lerena y Miguel 'Tití' Fernández

20.30 hs. Partido Argentina vs Perú

Relatos: Pablo Giralt. Comentarios: Ángela Lerena y Matías Martín. Participación especial: 'Tití' Fernández.

RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/

NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7- https://www.radionacional.com.ar/nacional-folklorica/

20.00 hs. ELIMINATORIAS QATAR 2022. Argentina-Perú.

Relata Víctor Hugo Morales

ENCUENTRO - https://encuentro.gob.ar/

20.00 hs. INSTANTÁNEAS DE RUSIA

Segundo capítulo en la que jóvenes fotógrafos rusos aportan su visión de su país a través de sus trabajos. En este episodio el fotógrafo Misha Domozhilov echa un vistazo a la fotografía documental y deportiva a través del 4 prisma de la política. Sus fotografías en blanco y negro de alto contraste dan fe del culto a la fuerza y la violencia en la sociedad rusa.

21.00 hs. NUEVO MUNDO

Séptimo capítulo dedicado al arte urbano de Brasil. Esta serie documental explora la pintura mural y el arte urbano como imaginarios que pugnan en la actual construcción de la identidad de 8 países latinoamericanos. A través de diversos paisajes y culturas, principales exponentes y teóricos, la obra retrata los conflictos actuales de estas comunidades a partir de lo que nos cuentan sus muros.

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

22.00 hs. BESTIARIO. Nueva Temporada.

Este ciclo aborda hitos, anécdotas y hazañas de deportistas. Juariu, la "detective de las redes" junto al periodista Ariel Scher reconstruirán de manera digital y analógica hechos deportivos excepcionales que hasta hoy despiertan interrogantes, ubicados en un cierto contexto histórico y social constitutivos de ese suceso.

VIERNES 15 DE OCTUBRE

TELAM - https://www.telam.com.ar//

EL HUMOR DE SEBASTIÁN FERNÁNDEZ

como cada semana, nos presenta "Las noticias de hoy presentadas como en el ayer".

https://www.telam.com.ar/tags/24342-sebastian-fernandez/noticias

DEPORTIVO TELAM

Desde hoy, un clásico de Télam Radio, el "Deportivo Télam" volverá a estar disponible para los abonados de la agencia, esta vez en formato de boletín informativo con las principales noticias del deporte nacional e internacional.

Cuatro minutos con información, testimonios y cortes de entrevistas exclusivas, con la conducción de Carlos Alfano y la producción general de Natalia Ressia, que se emitirán de lunes a viernes, a las 11 horas, desde la web de Télam (http://telam.com.ar/) y a través de la plataforma Spotify.

NACIONAL FOLKLÓRICA FM 98.7- https://www.radionacional.com.ar/nacional-folklorica/

10.00 hs. PAN CASERO

Oscar Gómez Castañón entrevista a Andrea Merenzon, directora de Radio Nacional Clásica.

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

TORNEO AFA FEMENINO. Transmisiones en vivo

13.00 hs. Primera División Dep. Español vs.SAT

15.00 hs Primera División Independiente vs. Estudiantes

NACIONAL ROCK FM 93.7- https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/

16.00 a 18.00 hs. Lu a Vi. AHORA 16

Entrevista a CARCA. Conducen Eddie Babenco, Juan Manuel Karg, Flora Alkorta y DJ Pradón.

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/

NACIONAL CLÁSICA 96.7 https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

RENACER SINFÓNICO

Gala 70 aniversario de la TV Pública, una producción de RTA y el Ministerio de Cultura de la Nación.

Por primera vez en la historia se conformará una orquesta sinfónica integrada por un músico representante de cada orquesta o provincia, conformando la Selección Argentina de Orquestas Sinfónicas. La gala, con artistas invitados, constará de cuatro bloques temáticos. Serán sus directores Carlos Vieu, Gerardo Gardelín, Sergio Jurado (Jujuy) y Andrea Merenzon (Dirección General).

19.00 hs. Previa de la transmisión especial desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires por Radio Nacional, Nacional Clásica 96.7 y todas las emisoras de la cadena nacional.

20.00 hs. Transmisión del Concierto por Televisión Pública, TV pública Youtube Streaming, Radio Nacional AM 870, FM Nacional Clásica 96.7 y todas las emisoras de Radio Nacional del país.

Adelanto: https://youtu.be/jgSoV8PKKd0

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

22.00 hs. MARATON MAN

Segunda temporada de esta serie que acompaña a Raúl Gómez y su pasión por el "running", asistiendo a su superación personal. Raúl tratará de convencer a personajes famosos para que lo acompañen en sus aventuras por todo el planeta.

CONTAR - https://www.cont.ar/

ESTRENO. EL VIAJE. VIDEOPOEMAS ARGENTINOS

Diez poemas acompañan una serie de viajes por la Argentina. En cada lugar, con el movimiento de los lectores y las lectoras, las palabras encuentran diferentes formas de marcar las huellas del viaje. Producción: Canal Encuentro.

SÁBADO 16 DE OCTUBRE

TELAM - https://www.telam.com.ar//

17 DE OCTUBRE - DÍA DE LA LEALTAD

Marina Olmi, Daniel Santoro y Sergio Tosoratti, tres artistas que dedicaron parte de su obra a la representación visual del peronismo -su historia, sus símbolos, sus encrucijadas- reflexionarán en diálogo con Télam sobre la persistencia y la transgresión al cumplirse este domingo un nuevo aniversario del momento fundacional de ese espacio político: el 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad.

Natalia Incaminato, docente universitaria en Letras y autora de "Peronismo para la juventud" (editorial Paidós) dialogó con Télam sobre el objetivo de su libro, en el que se propuso contarle a "millennials y centennials" la historia del peronismo, tarea que encaró con humor, precisión conceptual y desparpajo.

ECOINTENSA

Un nuevo capítulo en el que Natalia Mazzei nos enseña cómo, con acciones cotidianas, podemos cuidar el planeta.

https://www.telam.com.ar/tags/24199-ecointensa/noticias

RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/

20.00 a 23.00 hs FÚTBOL LIGA PROFESIONAL. HURACÁN vs BOCA

Con Victor Hugo y el equipo de Relatores- Pasión Nacional

TELEVISIÓN PÚBLICA - https://www.tvpublica.com.ar/

21.00 hs. ARCHIVO GENERAL DE LA EMOCIÓN

Recorre los recuerdos musicales, artísticos y de la vida cotidiana que quedaron grabados en la memoria colectiva de todos los argentinos. Felipe Pigna exhibirá las mejores imágenes y testimonios de archivo del Año 2000. Nos invita a disfrutar de un breve itinerario por el patrimonio emocional de los argentinos,

DOMINGO 17 DE OCTUBRE

TELAM - https://www.telam.com.ar//

REP sorprende con su historia dibujada y un nuevo capítulo.

ARGENTINA: 50 AÑOS DE AUMENTO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS

En los últimos 50 años aumentó la frecuencia de tormentas eléctricas en Argentina.

El estudio, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se basó en la observación de 36 estaciones del país. 23 "presentan un aumento significativo" del número de días de este fenómeno.

Las respuestas para anticipar el futuro están basadas en un valioso registro del pasado. La investigación estadística partió de detalladas anotaciones de más de 3.500 libretas meteorológicas. Algunas son centenarias

https://youtu.be/TZ0Xnz4cZ7Q

RADIO NACIONAL https://www.radionacional.com.ar/

14.00 a 23.00 hs. FUTBOL LIGA PROFESIONAL.

COLÓN vs TALLERES, ALDOSIVI vs INDEPENDIENTE, RIVER vs SAN LORENZO

Con Víctor Hugo y el equipo de Relatores- Pasión Nacional

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

TORNEO AFA FEMENINO. Transmisiones en vivo

15.00 hs Torneo AFA Femenino Primera Independiente vs. Estudiantes

15.00 hs Torneo AFA Femenino Primera Lanús vs. El Porvenir

CONTAR - https://www.cont.ar/

20.30 hs. CONCIERTOS CANCIONES PERONISTAS. En vivo desde el Centro Cultural Kirchner.

Transmisión en vivo del concierto. Un viaje al corazón del justicialismo, desde el Auditorio Nacional.

LUNES 18 DE OCTUBRE

PAKAPAKA - https//www.pakapaka.gob.ar

ABRA PALABRA.

Intercalado en la programación.

En cada capítulo, Sabrina Macchi y Edgardo Ibáñez, narran un poema de autor argentino contemporáneo o universal con el objetivo de acercar el lenguaje poético a niños y niñas. En todos los poemas aparecen animaciones con ilustraciones propias de cada poesía.

Miralo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeb5KurR3ZBDDVTgTvV0Cml9QVDK1 kiD3

MARTES 19 DE 0CTUBRE

NACIONAL ROCK FM 93.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/

20.00 a 21.00 hs. LA HORA LÍQUIDA ESPECIAL CHARLY GARCÍA

Gillespi entrevista a Christian Basso y Sergio Marchi.

MIÉRCOLES 20 DE 0CTUBRE

NACIONAL ROCK FM 93.7 - https://www.radionacional.com.ar/nacionalrock/

02:00 hs. Lu a Vi. CHARLY EN VIVO A LAS 2 AM

Dos semanas de shows de García en la previa de su cumpleaños número 70.

DEPORTV http://deportv.gov.ar/

22.00 hs. CONTAR LA VIDA

En esta segunda temporada el escritor, Eduardo Sacheri continúa recibiendo a destacadas personalidades del deporte argentino. A través de la lectura de un cuento o el fragmento de un libro, el conductor inicia una conversación distendida y cálida, aprovechando sus virtudes para bucear en la intimidad del personaje.

DESTACADOS

LOS MEDIOS PÚBLICOS DISTINGUIDOS EN EL NEW YORK FESTIVALS RADIO AWARDS

Esta semana los documentales "100 Años de Radio: Una Historia con Futuro" y "Maradona, el último ídolo" fueron premiados en el New York Festivals Radio Awards.

"100 Años de Radio: Una Historia con Futuro" es un documental de 120 minutos realizado en 2020 por Radio y Televisión Argentina por el centenario de la radio en la Argentina, considerada la primera del mundo en emitir con fines artísticos

Miralo: https://www.tvpublica.com.ar/post/100-anos-de-radio-una-historia-con-futuro

"Maradona, el último ídolo" se basa en la cobertura que la radio pública hizo luego del fallecimiento del ídolo futbolístico

Fue realizado por periodistas de las 49 emisoras de Radio Nacional y RAE (Radio Argentina al Exterior) y aborda las 48 horas de transmisión de Radio Nacional, desde el mismo momento en que se confirmó la muerte del ídolo.

https://www.radionacional.com.ar/especial-de-la-radio-publica-en-homenaje-a-diego-armando-maradona/

CONTAR - https://www.cont.ar/

ALBERTO HAYLLI. UNA MEMORIA REVELADA

Disponible la serie completa

Alberto Haylli fue un fotoperiodista y camarógrafo de la ciudad de Junín. Su obra, compuesta por 95.000 negativos y 120 latas de 16 mm, permaneció oculta durante años. La serie redescubre la vida y obra de Haylli y su particular mirada. Y visibiliza una colección sin antecedentes en Argentina, que atravesó diferentes épocas de la historia y la vida social de nuestro país

Producción: Canal Encuentro

FILOSOFAPP

Disponible la serie completa

Presenta a la filosofía como ciencia capaz de analizar la realidad cotidiana de manera profunda. Durante cada capítulo, un conductor aplica el método de reflexión filosófico para pensar las aplicaciones móviles más populares (WhatsApp, Facebook, lnstagram, Twitter, etc.) y los cambios que estas han provocado en las relaciones actuales.

Producción: Canal Encuentro, Mundo U, Universidad Nacional de Mar del Plata

TEATRO ABIERTO. ESCENARIO DE RESISTENCIA

Disponible la serie completa

Una serie homenaje a un movimiento artístico que se convirtió en mito, a cuarenta años del atentado al teatro Picadero, el 6 de agosto de 1981. Con archivo y entrevistas a sus protagonistas, la historia de cómo Teatro Abierto transformó la escena cultural en los años del terrorismo de Estado. Conducción: Malena Sánchez

Producción: Canal Encuentro, Instituto Nacional del Teatro, Contenidos Públicos S.E.

VACUNAS. INMUNIDAD COLECTIVA

Disponible la serie completa

Serie que narra la historia de cuatro desarrollos argentinos de vacunas contra la COVID-19. Los desafíos científicos, políticos y tecnológicos en busca de fortalecer el sistema de salud y la soberanía sanitaria: la investigación para una vacuna propia, la producción de vacunas e insumos hospitalarios, y la inserción en la región. Cómo fue conseguir las dosis para un plan de vacunación masivo, el vuelo con el primer cargamento de Sputnik V, los acuerdos con Gobiernos y laboratorios del mundo, la fabricación de barbijos y respiradores, tests y suero equino.

Producción: Canal Encuentro, Manoso Producciones, Contenidos Públicos S.E.

NACIONAL CLÁSICA 96.7 https://www.radionacional.com.ar/nacional-clasica/

Revista Nacional Clásica 005

En esta edición adelantamos Renacer Sinfónico, Gala por el 70° aniversario de la Televisión Pública Argentina, un evento único, de carácter federal, inclusivo y con gran valía cultural. También presenta a Radio Rosario Clásica, sumando alianzas para fortalecer la música clásica.

Además de su contenido periodístico incluye cada mes contenido musical inédito y exclusivo de música argentina. Cuenta con la colaboración periodística del staff de la radio, en su mayoría especialistas en la materia, periodistas, críticas y críticos de prestigiosos medios gráficos, docentes y artistas.

Acceda al contenido: Revista Nacional Clásica N°5 – Radio Nacional

Además críticas musicales y la producción del disco del mes, perteneciente a la colección "Músicas y Músicos argentinos": Tango Brass, del Quinteto de Bronces del Plata.

https://www.radionacional.com.ar/disco-digital-tango-brass/ (Télam)