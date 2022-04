La autora y cantante puertorriqueña Kany García traerá su más reciente repertorio reunido en el disco “Mesa para Dos" a escenarios de Rosario, Córdoba y Buenos Aires en junio próximo.

Con cinco premios Grammy en su haber, la artista radicada en Miami logró reunir en su séptimo título de estudio a un elenco internacional donde se cuenta el argentino Nahuel Pennisi y, además, Leiva, Mon Laferte, Gusttavo Lima, Carlos Vives, Reik, Pedro Capó, Goyo, Catalina García, Carlos Rivera y Camilo.

Sobre la presencia de Pennisi en ese staff, García dijo a Télam en junio de 2020, que “había hecho una fiesta y en mi lista de invitados, tenía a un gran amigo al que quería mucho y a medianoche se acerca alguien y me pregunta por qué no lo invité... Eso me pasó”.

“Soy muy fan de la música de Nahuel, lo quiero mucho y coincidimos muchas veces en momentos muy importantes de nuestras vidas. En la canción, grabó las guitarras e hizo las voces, y fue maravilloso tenerlo de alguna manera conmigo, pero lo invité con gran dolor porque quiero que cantemos una canción a dúo. Esto fue como un aperitivo”, agregó.

Ahora, en su tercera serie de actuaciones en el país, Kany podrá cumplir ese cometido con Pennisi ya que se presentará el 2 de junio en el Teatro Broadway de Rosario; el sábado 4 llegará al Espacio Quality de Córdoba; y una noche después cantará en el Gran Rex porteño.

(Télam)