El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Luis Puenzo, confirmó que hoy mantendrá una reunión con el ministro de Cultura, Tristán Bauer, para definir su situación luego de la protesta de diferentes organismos de la industria que reclamaban contra su gestión.

Luego de que Bauer anunciara ayer en la puerta del Instituto que iba a haber "cambios en el Incaa" frente a los medios que cubrían la protesta, reprimida por la Policía de la Ciudad, Luis Puenzo dio una entrevista radial en la AM 750.

El realizador de "La historia oficial" defendió su gestión, dijo que es "difícil" que se pueda ampliar el presupuesto y afirmó: "No evité aplicar asignaciones específicas ni subsidios; hemos hablado muchas veces con el colectivo de actores, este reclamo no arrancó ahora, es de larga data".

El funcionario a cargo del Incaa confirmó que hoy a las 16 tendrá una reunión con Tristán Bauer: "Los argumentos lo conoce el ministro y el gobierno, la situación es muy muy desesperante para la industria en términos económicos, es algo más que evidente, tenemos un horizonte oscuro que es el 31 de diciembre cuando vence la ley de caducidad (que asigna recursos al fondo de fomento)".

MIRÁ TAMBIÉN Bernard Fowler desata una fiesta stone a puro rock en Vorterix

"Si me tengo que ir, me iré", adelantó el cineasta y funcionario, y justificó la situación por la falta de recursos: "Es difícil suponer que puede haber más dinero que este, se trata de administrarlo sanamente- explicó-, hubiera sido bueno hacerlo de común acuerdo con la industria", se lamentó.

"En este momento nadie ignora que hablar de subsidios es casi una mala palabra, es muy difícil sostener la necesidad de que la cultura sea protegida en la Argentina como lo ha sido siempre".

Luego de la entrevista en la AM 750, Puenzo también habló con Radio con Vos, en donde afirmó: "No me quiero ir, por lo menos por el momento, hasta terminar lo que estoy haciendo".

Diferentes actores del sector audiovisual convocaron ayer una concentración que se desarrolló desde las 15 para exigir la renuncia de Puenzo.

MIRÁ TAMBIÉN Tras 13 años de tutela que le impedía quitarse el DIU, Britney Spears anunció que está embarazada

El principal descontento con la gestión del cineasta es con la no modificación del Plan de Fomento, "impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA".

Los organizadores de la manifestación añadieron que Puenzo "no llevó adelante políticas que impulsen la producción de cine en las Provincias", según aseguró el Colectivo de Cineastas a través de una carta abierta que envió al ministro de Cultura, Tristán Bauer.

La carta de la entidad también enumera otras razones por las cuales cuestionan el funcionamiento del Incaa: "No estableció ninguna medida tendiente a revertir las enormes desigualdades de género a la hora de dirigir u ocupar roles centrales en los equipos técnicos, no se puso a la cabeza ni acompañó el reclamo del sector por la inminencia de la caducidad que implica el desfinanciamiento del área que conduce y se limitó a pedir en una reunión que crucemos los dedos para que salga el proyecto de ley del diputado Pablo Carro", en referencia a la iniciativa del legislador para extender el fondo de fomento más allá del 2022.

Además agregan que se desfinanciaron los festivales nacionales, no se impulsó la red de Espacios Incaa y tampoco se puso en marcha la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional (Cineain), entre otros reclamos. (Télam)