Las películas ganadoras del Festival Internacional de Cine Africano de Argentina 2021 se verán en un ciclo de proyección en la Biblioteca Nacional los jueves de junio a las 19 con entrada libre y gratuita.

Así a lo largo del mes se proyectarán películas de Burkina Faso, Cabo Verde, Kenia, Senegal, Portugal, Brasil, México y Colombia, tras sus visualizaciones el año pasado a través de Octubre TV.

Las películas serán "Mudanca", de Welket Bungué; "Negro soy: la vida de Jorge Artel", de Alvaro Serje; "Bablinga", de Fabien Dao; "After your revolte, your vote", Kiswendsida Parfait Kaboré; "Call me Neguinho", de Selim Harbi; "Negra", de Medhin Tewolde Serrano; "Kesha Pio Ni Siku: Tomorrow is another day", de Ng’endo Mukii, y "Golde fish, american fish", de Thomas Grand y Moussa Diop.

La nueva edición del Festival que se realizará del 26 de octubre al 5 de noviembre en distintas salas de la Ciudad de Buenos Aires y de manera itinerante, indicaron los organizadores en una gacetilla.

MIRÁ TAMBIÉN Convocan a participar del Mendoza Filma terror, fantástico y ciencia ficción

(Télam)