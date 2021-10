La historia de Butch Cassidy and the Sundance Kid, representada en el clásico del cine estadounidense del Nuevo Hollywood, será adaptada a formato serie, se informó hoy tras conocerse que la productora Stone Village TV adquirió los derechos de una reciente biografía sobre Cassidy.

Luego de que varias productoras se disputaran la compra de los derechos del libro "Butch Cassidy: The True Story of an American Outlaw" de Charles Leerhsen, publicado a mediados del año pasado, se anunció que la productora comandada por Scott Steindorff y Dylan Russell se quedó finalmente con los derechos y que realizarán una serie.

Si bien el western de 1969 fue producido a partir de un guión del mítico William Goldman -ganador de un Óscar al mejor guión original por esa cinta y otro por adaptar en 1976, "Todos los Hombres del Presidente"-, la historia estuvo inspirada por las andanzas de dos ladrones de bancos en el Viejo Oeste entre fines del siglo XIX y principios del XX.

Ganadora de cuatro premios de la Academia en 1970, la película dirigida por George Hill se convirtió en una de las pioneras del Nuevo Hollywood y consolidó como estrella a Robert Redford, quien incluso nombró el festival de cine que fundó en 1978 con el nombre de su personaje, "Sundance".

En este caso, la biografía que será el centro de la nueva serie es sobre Butch Cassidy, interpretado en 1969 por Paul Newman, y la realización estará a cargo de la productora que desarrolló para la NBC "Las Vegas" y "Empire Falls" para HBO, también protagonizada por Newman.

La productora planea financiar el proyecto a través de inversores latinoamericanos y europeos, y apuntará a una audiencia internacional, específicamente latinoamericana, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.

La historia seguirá el raid delictivo de Butch y Sundance a lo largo de Estados Unidos y latinoamérica, culminando en Bolivia, donde fueron abatidos en 1908.

Buenos Aires fue el primer destino hacia donde el dúo escapó de Estados Unidos y hay registros de atracos realizados por ellos en Villa Mercedes, Chubut, Río Gallegos y Bariloche.

La serie "no será meramente la historia de un western estadounidense, sino una historia latinoamericana que necesita ser contada; hay tantos aspectos de esta historia que entusiasmarán a las audiencias de hoy", dijo Steindorff sobre el proyecto. (Télam)